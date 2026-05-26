Після втрати господарства в окупації та релокації на Житомирщину фермер Сергій Рибалко знову повернувся працювати на Херсонщину. Попри небезпеку та близькість бойових дій, цього року його господарство вперше від початку великої війни посадило там картоплю.

Від окупації до повернення на поля Херсонщини

Фермерське господарство Сергія Рибалка існує ще з початку 1990-х років і фактично є ровесником української Незалежності, повідомляє "Радіо Свобода". До повномасштабної війни воно базувалося на лівобережжі Херсонщини – у селі Чулаківка між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем.

Навесні 2026 року господарство вперше після початку повномасштабного вторгнення повернулося до роботи у рідному регіоні. Там уже засадили картоплею поля, які залишаються в зоні потенційної небезпеки.

Ми повернулися на Херсонщину. Ми взяли землю і цього року навіть посадили там картоплю. Хоч і дрони літають, хоч і все там літає, але відновлюємо зрошення і працюємо,

– розповідає голова господарства Сергій Рибалко.

Фермер згадує, що сімейний бізнес починався із 50 гектарів землі. З роками господарство стало одним із найбільших картоплярських підприємств країни, спеціалізуючись як на товарній, так і на насіннєвій та переробній картоплі.

Війна залишила господарство без техніки та майна

Перший день повномасштабного вторгнення став переломним для підприємства. Господарство опинилося фактично відрізаним від решти України, а вся техніка, сховища та інфраструктура залишилися на окупованій території.

Сергій Рибалко / Фото "ФГ Аделаїда"

За словами Сергія Рибалка, саме у південний кластер перед війною вкладали найбільше коштів – модернізували зрошення, будували нове сховище та розвивали виробництво.

Усе, що було в господарстві – сучасне, нове, гарне – залишилося на Херсонщині,

– каже фермер.

Про події в окупації він дізнавався від працівників і місцевих жителів. Рибалко розповідає, що його господарство у 2023 році окупаційна влада «націоналізувала», а сам він звертався до правоохоронних органів щодо захоплення майна.

Втрати підприємства фермер оцінює приблизно у 10 мільйонів доларів США.

Новий старт на Житомирщині та віра у повернення

Після вимушеної релокації господарство почало відновлювати роботу на Житомирщині, де ще до війни діяла філія для вирощування насіннєвої картоплі.

Починати довелося майже з нуля – із придбання вживаної техніки та поступового відновлення виробництва. При цьому боргові зобов'язання, взяті до війни на розвиток господарства, ніхто не списував.

Сьогодні на релокованому підприємстві працюють 28 переселенців, більшість із яких – колишні працівники господарства та їхні родини.

Якщо людина приходить і каже, що вона релокована, ми обов'язково її беремо,

– говорить фермер.

Попри великі втрати та відсутність спеціальних державних програм для бізнесів, що залишили майно в окупації, Рибалко не втрачає оптимізму. Після першого повернення на Херсонщину минулого року його найбільше вразили самі люди.

Більш оптимістичних людей, ніж на Херсонщині, я не бачив", – каже він, переконаний, що відновлення регіону обов'язково відбудеться.

