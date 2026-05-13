Вступ до ЄС може коштувати аграріям сотні євро на гектар: у Раді б'ють на сполох

Україна має домогтися автоматичного доступу фермерів до дотацій ЄС після вступу до Євросоюзу. Інакше дрібним аграріям доведеться самостійно покривати значні витрати на адаптацію до європейських стандартів.

У Раді закликали добиватися субсидій ЄС для українських фермерів

Заступник голови аграрного комітету Верховної Ради Степан Чернявський заявив, що уряд повинен наполягати на включенні українських фермерів до системи дотацій ЄС у межах Спільної сільськогосподарської політики Євросоюзу (CAP) одразу після вступу України, повідомляє AgroPolit.com. За словами народного депутата, відмова від такої підтримки може стати серйозним ударом для дрібних та середніх аграріїв.

Він прокоментував заяву віцепрем'єр-міністра Тараса Качки про можливість тимчасового відтермінування отримання Україною субсидій ЄС.

Степан Чернявський Народний депутат, заступник голови аграрного комітету Верховної Ради На мою думку, цього не можна робити. Ми маємо навпаки сьогодні думати про українські чутливі аграрні групи і їх збереження в процесі євроінтеграції. Така група – це фермери.

Фахівець додав, що євроінтеграція залишається стратегічним курсом України, однак процес входження до європейського ринку має бути безпечним для українських виробників.

Аграріям доведеться витратити до 180 євро на гектар

За оцінками депутата, без фінансової підтримки ЄС українські фермери будуть змушені самостійно витрачати від 150 до 180 євро на кожен гектар землі для впровадження європейських стандартів виробництва.

Йдеться про технічне переоснащення господарств, модернізацію виробничих процесів та адаптацію до норм ЄС. В умовах війни та післявоєнного відновлення такі витрати можуть стати непосильними для багатьох господарств.

Для цього існують дотації ЄС, які і мають стати мостом для фермерів, щоб вони стали надійною ланкою аграрної інфраструктури Європи,

– пояснив Чернявський.

На його думку, без підтримки українські виробники не зможуть конкурувати з аграріями країн Євросоюзу, які вже отримують значні державні субсидії.

Український ринок можуть зайняти європейські виробники

Депутат також попередив, що відсутність фінансової підтримки для українських фермерів може призвести до посилення експансії європейських компаній на внутрішньому ринку України.

За його словами, найбільший ризик стосується малого та середнього агробізнесу, який не витримає конкуренції з виробниками з ЄС, зокрема польськими компаніями у молочному секторі та харчовій промисловості.

Відкривати внутрішній ринок без підтримки ЄС для українських фермерів не можна, бо це буде банальна здача внутрішнього ринку і знищення малого та середнього виробництва аграрної продукції в Україні,

– заявив Чернявський.

Він нагадав, що в Україні нині працює близько 50 тисяч фермерських господарств, які є основою економічного життя сільських територій та важливою складовою продовольчої безпеки країни.

Які дотації отримують польські фермери?

Як приклад можна навести те, що Європейська комісія запропонувала виділити Польщі понад 24,5 мільярда євро у межах нового бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки. Йдеться про кошти на підтримку сільського господарства та фермерських господарств.

Як зазначає Polskie Radio, ця сума є мінімально гарантованим обсягом фінансування для аграрного сектору. Остаточне рішення залежатиме від того, чи підтримають пропозиції Єврокомісії всі країни-члени ЄС одноголосно.

Найбільше коштів у новому бюджеті планують спрямувати Франції – майже 51 мільярд євро. Далі за обсягами фінансування йдуть Іспанія, Німеччина та Італія, кожна з яких може отримати понад 30 мільярдів євро аграрної підтримки.

Польща у цьому рейтингу посідає п'яте місце. Водночас після 2027 року структура бюджету ЄС зміниться: окремої програми розвитку сільських територій більше не передбачатимуть, а система фінансування аграрної політики стане іншою.

Фермери просять включити вживану техніку до програми підтримки прифронтових територій

Водночас внутрішня підтримка українських фермерів від уряду є доволі істотною і включає й компенсацію за придбану техніку. Хоча нинішня система й має ряд недоліків.

Аграрії закликають переглянути державну програму компенсації, щоб включити підтримку вживаної техніки для прифронтових територій.

Уряд оновив правила компенсації, дозволивши відшкодування до 40% вартості техніки для господарств у зонах бойових дій.

В Уряді пояснюють такі зміни необхідністю підтримати фермерів, які працюють у складних безпекових умовах, а також стимулювати попит на продукцію українського машинобудування. Участь у програмі доступна для господарств, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі та розташованих у визначених громадах.