Правоохоронці на Житомирщині викрили схему незаконного використання радіоактивно забруднених земель. Під підозру потрапили сільський голова, директори товариств та землевпорядник.

Як радіоактивні землі опинились у фермерів?

У 2021 році селищний голова в змові із землевпорядником та керівниками чотирьох підприємств на Житомирщині надав у користування останнім 1790 гектар земель в зоні радіоактивного забруднення, повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Зверніть увагу! Селищний голова укладав попередні договори оренди з актами прийому-передачі не дивлячись на те, що ці землі відносяться до забруднених радіацією внаслідок катастрофи ЧАЕС і розпоряджатися ними може виключно Кабмін. Далі фермерські господарства використовували забруднені земельні ділянки для вирощування сільськогоспкультур, їх збирання та продажу, в тому числі на хлібокомбінати.

Завдані збитки державі у 2021 році експерти оцінили у понад 4,9 мільйона гривень. Крім цього, директор одного з товариств створив організовану групу, до якої залучив керівника іншого підприємства та депутата однієї з селищних рад.

Яких збитків завдали дії аграріїв?

На самовільно зайнятих ділянках вони виростили 364,77 тонни соняшнику вартістю понад 6,6 мільйона гривень. Врожай незаконно вивезли за межі зони відселення та реалізували на внутрішньому ринку.

Селищному голові однієї з об'єднаних територіальних громад області, землевпоряднику селищної ради та трьом директорам приватних підприємств повідомлено про підозру. Також повідомлено про підозру директорам двох товариств та колишньому депутату селищної ради.

Важливо! На сьогодні вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним та накладення арешту на їхнє майно, повідомляють правоохоронці.