Как радиоактивные земли оказались у фермеров?

В 2021 году поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий на Житомирщине предоставил в пользование последним 1790 гектар земель в зоне радиоактивного загрязнения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Читайте также Украинские земледельцы уже намолотили более 27 миллионов тонн зерновых

Обратите внимание! Поселковый голова заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи несмотря на то, что эти земли относятся к загрязненным радиацией вследствие катастрофы ЧАЭС и распоряжаться ими может исключительно Кабмин. Далее фермерские хозяйства использовали загрязненные земельные участки для выращивания сельхозкультур, их сбора и продажи, в том числе на хлебокомбинаты.

Нанесенный ущерб государству в 2021 году эксперты оценили в более 4,9 миллиона гривен. Кроме этого, директор одного из обществ создал организованную группу, к которой привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов.

Какие убытки нанесли действия аграриев?

На самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника стоимостью более 6,6 миллиона гривен. Урожай незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.

Поселковому голове одной из объединенных территориальных общин области, землеустроителю поселкового совета и трем директорам частных предприятий сообщено о подозрении. Также сообщено о подозрении директорам двух обществ и бывшему депутату поселкового совета.

Важно! На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым и наложении ареста на их имущество, сообщают правоохранители.