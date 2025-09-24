У Словаччині та Польщі планують створити спеціальний фонд для захисту своїх фермерів від експорту сільськогосподарських товарів з України. Їх аграрії зможуть компенсувати витрати та дефіцит з цього фонду.

Фермери ЄС можуть отримати спецфонд

Міністр сільського господарства Словацької Республіки Ріхард Такач заявив у Брюсселі, що Словаччина та інші країни Європейського Союзу, що межують з Україною, вимагатимуть створення спеціального фонду для захисту своїх фермерів, які постраждали внаслідок імпорту агропродовольчих товарів з України, повідомляє 24 Канал із посиланням на TERAZ.SK.

Він зазначив, що наразі склалася ситуація, яка відрізняється від обіцянок Європейської комісії, даних кілька місяців тому. За його інформацією, Єврокомісія вказувала на додаткове 25% збільшення квот на агротовари з України. Тепер міністри довідалися, що набагато більше товарів потрапить на єдиний ринок ЄС без митного захисту.

Одне питання – це кількість, інше – якість товарів і безпека, оскільки європейські фермери повинні дотримуватись суворих стандартів щодо обприскування, добрив і різних правил, чого не роблять українські фермери,

– говорить міністр.

Такач зазначив, що сусідні з Україною держави ухвалили спільну угоду, в якій окреслили проблеми, що виникають через українські агротовари, і Європейська комісія мала б їх вирішити. Однак видання повідомляє, що низка країн, переважно із Західної Європи, задоволені співпрацею з українським агросектором і хочуть отримувати ці товари. Вони не відчувають тиску з боку українського імпорту, який переважно потрапляє до сусідніх з Україною країн.

З новою фінансовою структурою та новою загальною сільськогосподарською політикою я бачу можливість створення свого роду фонду, який би був безпосередньо призначений для країн, що межують з Україною,

– пояснює він.

Із цього фонду, за його словами, їхні фермери та виробники харчових продуктів могли б компенсувати можливі втрати та дефіцит.

Словаччина та Польща серйозно налаштовані щодо створення фонду

Такач запевнив, що Словаччина чинитиме відповідний тиск на Європейську комісію не лише через своє міністерство, а й через прем'єр-міністра.

Зверніть увагу! За його словами, всі країни, які межують з Україною, мають діяти спільно у питанні збільшення квот на регіональні сільгосптовари та створення нового фонду, про що Такач також домовився зі своїм польським колегою у понеділок. Вони вважають, що в разі виникнення проблем у виробників продуктів харчування та фермерів цих країн слід запровадити механізм компенсації втрат.

Державний секретар Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки Польща Стефан Краєвські перед початком засідання міністрів сільського господарства Європейського Союзу (AGRIFISH) у Брюсселі у вівторок підтвердив проведення переговорів між низкою європейських держав, які межують із Україною, в центрі яких були торговельні відносини.

Ми також обговорили торговельні відносини, наприклад, з Україною. Ми повністю підтримуємо Україну, але нам також потрібно піклуватися про наших фермерів, наших переробників і наших підприємців,

– сказав він.

Важливо! За його словами, ці голоси найчастіше лунали з боку сусідніх країн. Також він додав, що багато держав-членів ЄС демонструють розуміння цієї проблеми.

