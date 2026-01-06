Дещо сильно здорожчає: як зміняться ціни на фрукти та овочі у 2026 році
- У 2026 році очікується зростання цін на овочі до 10% та на фрукти до 15% через сезонні фактори та зменшення запасів на внутрішньому ринку.
- У жовтні 2025 року спостерігалося зниження цін на овочі та фрукти, зокрема на буряк, моркву, капусту, цибулю, яблука і цитрусові, завдяки розширенню пропозиції.
Взимку та навесні 2026 року ціни на плодоовочеву продукцію в Україні зростатимуть сезонно щомісяця. За прогнозами науковців, овочі протягом року можуть додати до 10% у ціні, а фрукти – до 15%.
Що буде з цінами на овочі та фрукти?
Очікувано у 2026 році вартість основних видів продуктів, серед яких і овочі з фруктами, буде зростати, повідомляє 24 Канал. Найближчі кілька місяців варто очікувати на зростання цін на більшість видів овочів.
За прогнозом науковиці Інни Сало, українцям варто бути готовими до сезонного щомісячного здорожчання плодово-овочевих взимку й навесні 2026 року:
- до +10% – на овочі;
- до +15% – на фрукти.
На формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.
На думку аналітика Максима Гопки, вартість овочів у магазинах у 2026 році змінюватимуться під впливом ще двох чинників.
Ціни на овочі будуть зростати внаслідок зменшення запасів на внутрішньому ринку та збільшення імпортної продукції. Особливо це буде відчутно з лютого,
– прогнозує експерт.
Як змінилися ціни на овочі з борщового набору
Науковиця Інна Сало з посиланням на дані "Мінфіну" розповіла, що з жовтня 2025 року ціни на овочі дещо знизилися через розширення пропозиції:
- буряк здешевшав на 9% до 9,73 гривні за кілограм;
- морква -12,1% до 10,90 гривні за кілограм;
- капуста білокачанна -13,3% до 10,27 гривні за кілограм;
- цибуля ріпчаста -9,5% до 7,36 гривні за кілограм;
- картопля -1,3% до 14,90 гривні за кілограм.
Зниження цін у грудні спостерігають і на фрукти, зокрема яблука та цитрусові. У грудні яблука здешевшали на 13,7% у порівнянні з жовтнем, апельсини – на 17,8%, мандарини – на 9,6%, лимони – на 24,1%. Банани майже не змінилися в ціні.
Менш помітне зростання цін у 2026 році очікують на цибулю, буряк та картоплю з огляду на досить високу загальну пропозицію.
Як зміняться ціни на молоко та молочні продукти у 2026 році?
У 2026 році закупівельні ціни на молоко в Україні зростуть, зокрема в червні ціна молока "екстра" ґатунку досягне 20,70 гривень за кілограм (+25% у порівнянні з груднем 2025 року).
Ціни на молокопродукти в роздрібних мережах також підвищаться, наприклад, сметана 20% жирності може коштувати близько 180 гривень за кілограм у червні 2026 року, що на 20 гривень більше, ніж у грудні 2025 року.