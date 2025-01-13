Африканська чума свиней вже на Вінниччині: два села під карантином

Спалах африканської чуми свиней виявили у Гайсинському районі на Вінниччині. Вірус виявили у залишках тварин на стихійному звалищі поблизу села Війтівка.

У селах вводять карантин

У зв'язку з небезпечними знахідками у Війтівському та Сумівському старостинських округах оголошено карантин, який триватиме 40 діб, повідомляє 24 Канал із посиланням на рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Гайсинській районній військовій адміністрації.

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Комісія також визначило карантинні зони:

Зона захисту (радіус 5 кілометрів) охоплює села Війтівка та Сумівка.

Зона нагляду (радіус 3 кілометри) включає населені пункти Завадівка, Кошаринці та Крушинівка.

На карантинній території заборонено ввезення та вивезення свиней, а також продукції їх забою, за винятком сертифікованої продукції; торгівлю тваринами та продукцією тваринного походження; проведення ярмарків, виставок і масових заходів за участю тварин.

Мешканцям надали кілька порад:

Утримувати домашніх котів і собак у вольєрах або на прив’язі.

Провести дератизацію та дезінфекцію в господарствах.

Дотримуватися встановлених правил для запобігання поширенню вірусу.

Важливо! Для моніторингу ситуації створили координаційну групу, організували карантинно-поліцейські пости, а також визначили місця для спалювання залишків тварин. Карантин знімуть через 40 днів після виконання всіх необхідних заходів. Про зміни у режимі повідомлять додатково.