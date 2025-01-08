Яких збитків завдала африканська чума свиней

Мешканець села Нижнє Піщане Сумської громади Анатолій Пташниченко сорок років тримає свиней та майже півстоліття працював ветлікарем, тому знає, що ліків проти африканської чуми свиней немає, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне. Він говорить, що своїх свиней прививає від вірусної класичної чуми свиней.

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Сподіваємось, що допоможе, я і людям так рекомендую. Якщо доросла тварина, щеплюється один раз, якщо я купив дорослу тварину. А цих 2 рази на рік. В якійсь межі це захищає, бо споріднені віруси і важливо приміняти,

– пояснив чоловік.

За словами начальника відділу організації протиепізоотичної роботи управління ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Володимира Панченка, 4 січня на узбіччі автодороги Недригайлів-Козельне виявили шість трупів свиней, заражених африканською чумою.

Рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії було визначено те місце, де знайдені 6 трупів свійських свиней, інфікованим об'єктом. Також було визначено захисну зону – це 3 кілометри навколо цього осередку. Також було визначено зону нагляду, до неї увійшло декілька населених пунктів,

– зазначає посадовець.

Мобільні бригади обходять господарства та пояснюють людям, як реагувати на африканську чуму свиней, говорить Володимир Панченко. За його словами, у Пушкарщині поголів'я немає по факту, а в зоні нагляду спеціалісти роблять обходи.

Якщо хворих немає, то люди поки тримають свиней, але вони зобов'язані щоденно наглядати за своїми тваринами. Якщо побачили, що тварина відмовилась від корму, на ній з'явилися плями червоні або висипи, або з'явилися виділення з очей, то негайно потрібно звернутися до ветеринарного спеціаліста,

– говорить Панченко.

Спалах африканської чуми свиней стався і у Миколаївській громаді, говорить Володимир Панченко

Великотоварне свиногосподарство, у якому тримається понад 6000 поголів'я свиней, є підозра на захворювання африканської чуми свиней. Туди виїхали наші спеціалісти, група швидкого реагування, відібрали зразки патологічного матеріалу, направили до лабораторії Держпродспоживслужби. Провели дослідження і 4 січня отримали позитивний результат захворювання на африканську чуму свиней,

– зазначає ветлікар.

Це все поголів'я, за його словами, підлягає вилученню, безкровному умертвлінню і захороненню. Це мільйонні збитки.