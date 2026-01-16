Чи можна спиляти гілки сусідського дерева, що залізли на вашу ділянку

Трапляється так, що доволі часто гілки сусідських дерев, що ростуть впритул до вашої ділянки, можуть заходити на її територію. Однак видалення таких гілок є чітко регламентоване українським законодавством.

Чи можна спиляти гілки сусідського дерева?

Часто буває так, коли давно посаджене дерево поблизу межі ділянок виростає і починає заходити гілками на сусідську територію, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Часто гілки можуть затіняти сусідську ділянку та скидати на неї листя та плоди.

У таких випадках сусіди вирішують, чи можна спилювати самим сусідські гілки.

Пам'ятайте! Якщо корені чи гілки дерев з сусідньої ділянки проникають на іншу, то землекористувач або власник цієї ділянки може обрізати ці гілки або корені, але тільки в тому разі, коли таке проникнення заважає користуватися ділянкою за її цільовим призначенням.

Яка відстань до межі має бути?

Крім того, варто звернути увагу на деякі нормативи:

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева, висота якого має понад 3 метри, повинна становити не менше 4 метрів;

відстань від межі прилеглої ділянки до стовбура дерева середньої висоти (до 3 метрів) повинна становити не менше 2 метрів.

Якщо ці нормативи порушуються, тоді можна зрізати гілку сусідського дерева, наприклад, гілки сусідського дерева затінюють ваші клумби або засмічують територію, але якщо дерево в результаті вашого втручання загине, обґрунтовані претензії будуть до вас.

Важливо! Перед таким зрізанням гілок варто врегулювати це питання з Вашим сусідом та надіслати йому рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення. Якщо сусід не вдаватиметься до жодних дій на вашу вимогу, а гілки дерева є перепоною у використання вашої земельної ділянки за цільовим призначенням, то ви маєте право зрізати ці гілки.

