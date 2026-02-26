Власники паїв та землі отримають по 100 000 гривень: кому дадуть та як оформити

Мікро та малий бізнес в агросфері може отримати грант у розмірі 100 тисяч гривень на запуск або масштабування проєкту. В Україні оголосили старт п'ятої хвилі освітньо-грантової програми SEED.

В Україні запустили програму підтримки малого агробізнесу

В Україні розпочалася п’ята хвиля освітньо-грантової програми SEED, яка підтримує мікро- та малий бізнес в умовах економічної нестабільності, повідомляє "Час дій". Ініціатором виступив Глобальний договір ООН в Україні.

Програму реалізують у партнерстві з Міністерством економіки України за підтримки PepsiCo та PepsiCo Foundation, що, за словами організаторів, забезпечує стабільність і довгостроковість ініціативи.

Зверніть увагу! SEED 5.0 орієнтована на підприємців у сфері фермерства, агротехнологій і переробки, а також на суміжні напрями — агротуризм, гастрономічні проєкти та органічне виробництво. Окремий напрям стосується екологічних ініціатив, зокрема очищення води та сталого землекористування. Податися можуть і початківці з бізнес-ідеєю, які планують створити агростартап з нуля.

Особливу увагу приділяють підприємцям, що постраждали від війни або були змушені релокувати бізнес. Крім фінансової підтримки, учасники отримають доступ до освітньої програми: онлайн-курси з маркетингу, інвестицій та стратегічного планування, майстер-класи від українських і міжнародних експертів, супровід у розробці бізнес-плану та можливість долучитися до спільноти підприємців.

Після завершення навчання понад 10 найкращих проєктів отримають гранти по 100 тисяч гривень кожен. Для участі необхідно до 3 березня 2026 року заповнити анкету та подати презентацію бізнес-ідеї — у форматі до 5 слайдів PowerPoint, відео тривалістю до 2 хвилин або текстового документа обсягом до 2 сторінок.

Важливо! Організатори наголошують: головне — чітко показати, як грантові кошти допоможуть реалізувати або масштабувати проєкт. За попередні чотири хвилі програми десятки підприємців змогли відновити бізнес після руйнувань або започаткувати нові виробництва після релокації.

