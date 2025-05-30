У Білорусі дозволили імпортувати картоплю з ЄС: все продали Росії

Останнім часом на ринку картоплі у Білорусі та Росії сильні негаразди. Через те, що росіяни з'їли всю свою картоплю, Білорусь почала експортувати свій овоч у значних обсягах, що призвело до дефіциту.

Білорусь купуватиме картоплю

У білоруському уряді заявили, що їх країна зняла обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал. Починаючи з 27 травня, Білорусь дозволяє імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з "недружніх країн".

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Одразу ж росзмі написали, що скасування заборони на імпорт деяких товарів відбулося на тлі продовольчої кризи та гострого дефіциту картоплі в Білорусі. На початку травня зникнення продукту з полиць магазинів визнавав Лукашенко. У тому, що сталося, він звинуватив місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.

Про брак картоплі повідомляв правитель Росії Владімір Путін. Він зазначив, що в країні спостерігається дефіцит продукту, спричинений зниженням врожайності, що призвів до рекордного зростання цін.

Зверніть увагу! Путін пожалівся, що в Росії не вистачає картоплі. Про це він вирішив поговорити з Лукашенком, а той йому сказав, що: "У нас уже все продали в Росію".