Справжній бум: Азербайджан у 5 разів збільшив постачання одного овочу в Україну

За дев'ять місяців 2025 року Україна значно збільшила постачання одного популярного овочу, який росте на всіх українських городах. Його імпорт з Азербайджану зріс у п'ять разів – до 167 тонн.

Як зріс імпорт овочу?

Мова йде про помідори. У грошовому розрахунку вартість їх постачань до України з січня по вересень зросла у 4,3 раза – до 187 тисяч доларів, передає 24 Канал з посиланням на азербайджанське видання ABC.AZ.

Разом з тим найбільше помідорів купує в Азербайджану не Україна, а Росія.

За даними Держкомстату країни, Москва придбала 97,4% усього експорту цих овочів.

До Росії поставили за цей період 139,251 тисячі тонн томатів – на 21% більше, ніж торік – на суму 150 мільйонів доларів.

Зросли постачання азербайджанських помідорів і до інших країн:

до Білорусі – у 2,1 раза – до 2,31 тисячі тонн, вартість експорту склала 5,1 мільйона доларів;

до Польщі – у 2,5 раза – до 642 тонни на суму 956 тисяч доларів;

до Грузії – аж у 28 разів – до 1,588 тисячі тонн вартістю 1,1 мільйона доларів.

Цьогоріч Азербайджан також відновив експорт помідорів до Казахстану після перерви у понад 2 роки, відправивши туди 13,5 тисяч тонн на суму 16,83 тисячі доларів.

Варто знати! Загалом Азербайджан збільшив постачання своїх томатів за 9 місяців року на 23% – до 144 тисяч тонн. Вартість експорту зросла на 12%, а саме до 157,2 мільйона доларів.

Як зросли ціни на помідори?

Однак зростання імпорту наразі не позначилося на вартості томатів на українському ринку. Ціни на овочі традиційно ростуть у цей період року, пише EastFruit.

За останній тиждень помідори почали дорожчати – з 35 – 60 до 50 – 100 гривень за кілограм.

Помітний ріст цін і серед інших популярних овочів:

солодкий перець піднявся в ціні з 80 – 100 до 90 – 135 гривень за кілограм;

огірки – зі 100 – 140 до 70 – 160 гривень за кілограм;

броколі – з 35 – 45 до 50 – 60 гривень за кілограм;

синя капуста – з 17 – 20 до 20 – 30 гривень за кілограм;

пекінська капуста – з 15 – 25 до 22 – 25 гривень за кілограм.

Зауважте! Однак в Україні продовжує дешевшати білокачанна капуста, морква, буряк і цибуля.

Якого ще овочу Україна імпортує більше?