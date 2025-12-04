Как вырос импорт овоща?

Речь идет о помидорах. В денежном исчислении стоимость их поставок в Украину с января по сентябрь выросла в 4,3 раза – до 187 тысяч долларов, передает 24 Канал со ссылкой на азербайджанское издание ABC.AZ.

Вместе с тем больше всего помидоров покупает у Азербайджана не Украина, а Россия.

По данным Госкомстата страны, Москва приобрела 97,4% всего экспорта этих овощей.

В Россию поставили за этот период 139,251 тысячи тонн томатов – на 21% больше, чем в прошлом году – на сумму 150 миллионов долларов.

Выросли поставки азербайджанских помидоров и в другие страны:

в Беларусь – в 2,1 раза – до 2,31 тысячи тонн, стоимость экспорта составила 5,1 миллиона долларов;

в Польшу – в 2,5 раза – до 642 тонны на сумму 956 тысяч долларов;

в Грузию – аж в 28 раз – до 1,588 тысячи тонн стоимостью 1,1 миллиона долларов.

В этом году Азербайджан также возобновил экспорт помидоров в Казахстан после перерыва более чем 2 года, отправив туда 13,5 тысяч тонн на сумму 16,83 тысячи долларов.

Стоит знать! В общем Азербайджан увеличил поставки своих томатов за 9 месяцев года на 23% – до 144 тысяч тонн. Стоимость экспорта выросла на 12%, а именно до 157,2 миллиона долларов.

Как выросли цены на помидоры?

Однако рост импорта пока не сказался на стоимости томатов на украинском рынке. Цены на овощи традиционно растут в этот период года, пишет EastFruit.

За последнюю неделю помидоры начали дорожать – с 35 – 60 до 50 – 100 гривен за килограмм.

Заметен рост цен и среди других популярных овощей:

сладкий перец поднялся в цене с 80 – 100 до 90 – 135 гривен за килограмм;

огурцы – со 100 – 140 до 70 – 160 гривен за килограмм;

брокколи – с 35 – 45 до 50 – 60 гривен за килограмм с 35 45 до 50 60 гривен за килограмм;

синяя капуста – с 17 – 20 до 20 – 30 гривен за килограмм;

пекинская капуста – с 15 – 25 до 22 – 25 гривен за килограмм.

Заметьте! Однако в Украине продолжает дешеветь белокочанная капуста, морковь, свекла и лук.

Какого еще овоща Украина импортирует больше?