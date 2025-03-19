Китай скасовує заборону на імпорт птиці з Аргентини, що тривала 2 роки

Китай скасував дворічну заборону на імпорт м'яса птиці з Аргентини. Ключовий канал постачання відновили на тлі торгової війни зі США, яка призвела до високих мит на м'ясо птиці в Сполучених Штатах.

Китай відновлює закупівлю птиці у Аргентині

Аргентина призупинила експорт м'яса птиці в лютому 2023 року після виявлення високопатогенного пташиного грипу (HPAI) у комерційної птиці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це спонукало Китай запровадити заборону в березні того ж року.

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Однак наразі імпорт птиці та супутніх продуктів південноамериканського виробника у Китай буде дозволено з 17 березня після аналізу ризиків, йдеться в заяві Головного митного управління від 17 березня. Однак там не уточнили результати аналізу ризиків.

Цікаво! Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, до заборони на імпорт Аргентина була третім за величиною постачальником курятини в Китай.

Скасування відбувається на тлі торгового протистояння між Пекіном і Вашингтоном. Китай ввів 15% імпортне мито на американську курятину в рамках тарифів на американську сільськогосподарську та харчову продукцію на суму 21 мільярд доларів.

Зверніть увагу! Минулого року США були третім за величиною постачальником м'яса в Китай після Бразилії та Аргентини, на них припадало 590 000 тонн або 9% загального імпорту.