На ринку вершкового масла України все складно: імпорт далі зростає

Українським виробникам вершкового масла наразі дуже нелегко через те, що ціни на продукцію продовжують знижуватись. Крім того, ринок заполоняє дешевий імпорт.

Імпортне масло додало проблем українським виробникам

На українському ринку вершкового масла поки не спостерігається покращення, а ціни й надалі рухаються вниз, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Аналітики пов'язують це не лише з великою пропозицією вітчизняного продукту, а й із ризиком значного зростання імпорту.

Експортувати надлишки продукції стає дедалі складніше. Для продажу в ЄС виробникам доводиться знижувати ціну. Попит у Молдові також слабшає через приплив дешевшого європейського масла.

Погіршуються й перспективи постачання до країн Середньої Азії та Кавказу. Білорусь дозволила продаж масла на далекі ринки за заниженою ціною, але товар частково осідає у країнах СНД транзитом. За таких умов продаж української продукції у цьому регіоні стає проблематичним.

Очікується, що в листопаді–грудні експорт масла зменшиться. У жовтні Україні вдалося поставити цього продукту за кордон на 6% менше, ніж торік. Це переважно постачання за старими контрактами з вигіднішими цінами.

Сезонне зміцнення цін стримується світовим спадом і загрозою імпорту. Додатковий тиск створює зниження українських мит: ввізне мито на європейське масло скоротили до 5,3%, а на британське його взагалі скасовано. У жовтні вже зафіксовано постачання значних обсягів норвезького масла, а в найближчі місяці очікується подальше зростання імпорту.

