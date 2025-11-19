На рынке сливочного масла Украины все сложно: импорт продолжает расти

Украинским производителям сливочного масла сейчас очень нелегко из-за того, что цены на продукцию продолжают снижаться. Кроме того, рынок заполоняет дешевый импорт.

Импортное масло добавило проблем украинским производителям

На украинском рынке сливочного масла пока не наблюдается улучшения, а цены и в дальнейшем движутся вниз, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Аналитики связывают это не только с большим предложением отечественного продукта, но и с риском значительного роста импорта.

Экспортировать излишки продукции становится все сложнее. Для продажи в ЕС производителям приходится снижать цену. Спрос в Молдове также ослабевает из-за притока более дешевого европейского масла.

Ухудшаются и перспективы поставок в страны Средней Азии и Кавказа. Беларусь разрешила продажу масла на дальние рынки по заниженной цене, но товар частично оседает в странах СНГ транзитом. При таких условиях продажа украинской продукции в этом регионе становится проблематичной.

Ожидается, что в ноябре–декабре экспорт масла уменьшится. В октябре Украине удалось поставить этого продукта за границу на 6% меньше, чем в прошлом году. Это преимущественно поставки по старым контрактам с более выгодными ценами.

Сезонное укрепление цен сдерживается мировым спадом и угрозой импорта. Дополнительное давление создает снижение украинских пошлин: ввозную пошлину на европейское масло сократили до 5,3%, а на британское его вообще отменили. В октябре уже зафиксированы поставки значительных объемов норвежского масла, а в ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост импорта.

