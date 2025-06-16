Індекс борщу зріс майже на чверть: скільки тепер коштує приготувати національну страву
- Індекс борщу зріс на 27% за рік.
- Зокрема ціна борщу з додаванням батона, сметани, та часнику знизилася до 206 гривень, порівняно з 232 гривнями минулого місяця.
За останній місяць індекс борщу знизився на 12%. Водночас за рік показник зріс на 27%.
Індекс борщу суттєво зріс
Наразі вартість борщу становить 196 гривень, пише 24 Канал з посиланням на експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
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Як зазначили фахівці, для приготування борщу (на 3 літри води) знадобляться:
- 250 грамів капусти (ціна наразі складає 6,25 гривні за 500 грамів);
- 500 грамів буряк (ціна становить 14,7 гривні за 300 грамів);
- 300 грамів картоплі (доведеться заплатити 11,4 гривні за 300 грамів);
- 150 грамів моркви (11,42 гривні за 200 грамів);
- 100 грамів цибулі (5,98 гривні за 150 грамів);
- 2 столові ложки томатної пасти (37,56 гривні за 140 грамів);
- 30 мілілітрів олії (2,68 гривні за 30 грамів);
- 500 грамів свинячих ребер (106,5 гривень за 500 грамів)
- також сіль, перець і лавровий лист на смак.
Важливо! Якщо додати до борщу: дві скибочки батона (50 грамів), столову ложку сметани (25 грамів) та зубчик часнику (5 грамів), то його ціна зросте до 206 гривень проти 232 гривень минулого місяця.
Що відбувається з цінами на овочі?
Наразі ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: молода продукція дешевшає, стара – дорожчає. Наприклад, вартість цибулі ріпчастої в роздрібі за останній місяць досягла 40 гривень за кілограм, але ціна почне знижуватися зі збільшенням пропозиції у липні. Стара картопля теж поступово зростає в ціні, адже запаси закінчуються, а вартість молодої ще доволі висока (її обсяги збільшаться наприкінці червня).