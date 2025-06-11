Чому ціни на буряки не падають

Цього тижня на українському ринку продовжує збільшуватись пропозиція буряків нового врожаю з місцевих господарств, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Водночас ціни на торішні коренеплоди утримуються на рекордно високих позиціях.

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Пропозиція буряків урожаю 2024 року на українському ринку досить обмежена, але попит на ці овочі з боку покупців залишається високим. Як наслідок, ціни на ці коренеплоди вже кілька місяців перебувають на рекордно високому рівні в порівнянні з цінами минулого сезону.

Зверніть увагу! Так, на цю мить продукція надходить у продаж по 25 – 33 гривні за кілограм (60 – 80 центів за кілограм), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

Сезон столових буряків нового врожаю розпочався приблизно в той же час, що й рік тому. Відпускні ціни зараз варіюються в діапазоні 32 – 40 гривень за кілограм (77 – 96 центів за кілограм).

Важливо! При цьому в міру збільшення пропозиції буряків нового врожаю ціни на цю продукцію поступово знижуються. Але як кажуть учасники ринку, цього сезону це зниження може бути незначним через відсутність тиску на ціни перехідними запасами овочів урожаю 2024 року.