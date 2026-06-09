Світові ціни на цукор злетіли до максимуму за сім місяців

У травні світові ціни на цукор продемонстрували найшвидше зростання за останні місяці. Головними драйверами подорожчання стали побоювання щодо скорочення світової пропозиції та ризики для майбутнього врожаю цукрової тростини.

Ціни на цукор досягли максимуму з осені минулого року

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) повідомила, що у травні середнє значення Індексу цін на цукор зросло до 95,1 пункту. Порівняно з квітнем показник додав 7,5%, або 6,6 пункту.

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Завдяки такому стрибку світові ціни на цукор піднялися до найвищого рівня з жовтня 2025 року. Водночас вони все ще залишаються на 13,1% нижчими, ніж у травні минулого року.

Аналітики пояснюють зростання цін занепокоєнням учасників ринку щодо можливого скорочення глобальної пропозиції цукру в найближчі місяці.

Бразилія змінює пріоритети виробництва

Одним із ключових факторів подорожчання стала ситуація в Бразилії – найбільшому виробнику та експортері цукру у світі. Ринок відреагував на інформацію про те, що місцеві виробники дедалі частіше спрямовують цукрову тростину не на виробництво цукру, а на випуск етанолу.

Така зміна структури переробки посилила побоювання щодо зменшення обсягів цукру на світовому ринку, що й підтримало зростання котирувань.

Водночас більш різке подорожчання стримували позитивні новини з Бразилії. У другій половині квітня там збільшилися обсяги переробки цукрової тростини, що сприяло зростанню виробництва цукру та частково заспокоїло ринок.

Погода в Азії може ще більше вплинути на ринок

Додаткову підтримку цінам надали побоювання щодо наслідків погодного явища Ель-Ніньйо. Експерти звертають увагу на ризики для майбутнього врожаю цукрової тростини в Індії та Таїланді, які входять до числа найбільших виробників цукру у світі.

За оцінками FAO, несприятливі погодні умови можуть призвести до зниження виробництва цукру в цих країнах у сезоні 2026/27. У результаті скоротяться й обсяги експорту, що посилить напруження на світовому ринку.

Саме сукупність факторів – зміна виробничих пріоритетів у Бразилії та погодні ризики в Азії – наразі формує очікування щодо можливого дефіциту цукру та підтримує високий рівень світових цін.

Цукор у світі різко подорожчав: ринок стривожений прогнозами для Індії

Світовий ринок цукру різко відреагував на нові погодні ризики в Індії. Побоювання щодо слабших мусонних дощів та можливого впливу Ель-Ніньйо вже підштовхнули біржові котирування вгору.

Індійська метеорологічна служба переглянула прогноз на сезон мусонів у червні – вересні. Тепер очікується, що сумарна кількість опадів становитиме близько 90% від довгострокової норми, тоді як у квітні прогноз був дещо оптимістичнішим — 92%.

На цьому тлі найбільш активний контракт на сирий цукор зростав до 14,35 цента за фунт, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із кінця квітня. Таким чином ринок перервав серію з чотирьох поспіль сесій падіння.