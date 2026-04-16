Ізраїль прийняв судно з зерном – воно було доставлено з окпуованих територій України

В Україні наразі уважно відстежують ситуацію, яка пов’язана із судном "ABINSK" та перевезенням ним вантажу пшениці, що походить з тимчасово окупованих територій. Представники України завчасно попередили Ізраїль про судно та можливе походження вантажу.

Що відомо про чинну ситуацію з викраденим зерном?

Також було наголошено на неприпустимості імпортних операцій із такою продукцією, про що повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Згідно з заявою, українська сторона отримала запевнення щодо належного реагування. Але попри надану інформацію, 12– 14 квітня судну дозволили розвантаження в порту Хайфа. І це викликає занепокоєння.

Україна розглядає судно "ABINSK" як таке, що може бути залучене до діяльності "тіньового флоту", який Росія використовує для фінансування війни проти України та зокрема:

незаконного вивезення;

транспортування;

реалізації викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

На підставі матеріалів Офісу Генерального прокурора України, включно з ухвалою українського суду про арешт судна та вантажу в рамках відповідного кримінального провадження, українська сторона невідкладно направила запит про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль,

– йдеться у тексті.

Наразі МЗС України сподівається на плідну та конструктивну взаємодію між органами України та Держави Ізраїль, належний розгляд запиту та застосування відповідних правових механізмів у межах ізраїльської юрисдикції.

Очікується, що ізраїльська сторона ухвалить виважене та правомірне рішення та задовольнить відповідне клопотання української сторони, зокрема арештує зазначену партію зерна, аби запобігти подібним ситуаціям.

Крім того, Україна вже працює над притягненням до відповідальності всіх причетних до незаконного вивезення українських ресурсів з тимчасово окупованих територій та закликає міжнародних партнерів до принципової позиції у цьому питанні.

Зверніть увагу! Журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько написала у своїх соціальних мережах, що ABINSK було прийнято в Хайфі з вантажем пшениці з окупованих територій України. Судно завантажилося на якірній стоянці порту Кавказ, а вантаж було доставлено з окупованих українських портів. ABINSK очікував дозволу від Ізраїля з 23 березня, і отримав його 12 квітня.

