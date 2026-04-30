Через ризик санкцій: ізраїльський імпортер відмовився від вкраденого росіянами зерна
Один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати підозрілий вантаж. Причиною стали побоювання санкцій через можливе походження продукції з України.
Імпортер відмовився від вантажу через ризики санкцій
Ізраїльська компанія "Ценципер", яка є одним із найбільших гравців на ринку, відмовилася розвантажувати судно з зерном у порту Хайфа, повідомляє newsru.co.il. Йдеться про партію зерна, яка могла бути вивезена з України незаконно.
Дивіться також Не лише Ізраїль – які ще країни купували крадене українське зерно
Через це імпортер повідомив постачальника, що вантаж доведеться перенаправити до іншого порту.
Основною причиною такого рішення стали побоювання потрапити під санкції, зокрема з боку європейських країн. Учасники ринку дедалі уважніше ставляться до походження продукції на тлі посилення контролю за ланцюгами постачання.
Зверніть увагу! Ізраїльські імпортери загалом занепокоєні ситуацією з можливими санкційними обмеженнями. Вони наголошують, що відсутність чітких роз'яснень і підтримки з боку уряду ускладнює ухвалення рішень у таких випадках.
Судно з підозрілим зерном покинуло води Ізраїлю
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про зрив чергової спроби легалізації зерна, незаконно вивезеного з тимчасово окупованих територій. Йдеться про судно PANORMITIS, яке після процесуальних дій української сторони залишило територіальні води Ізраїлю та вийшло у нейтральні води.
Така поведінка може свідчити про усвідомлення ризику застосування до судна та вантажу заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема арешту,
– зазначає Генпрокурор.
Українська сторона передала відповідні матеріали в рамках міжнародної правової співпраці, після чого компетентні органи Ізраїлю розпочали виконання запиту.
Факт можливого правопорушення вже зафіксований на міжнародному рівні. В Україні наголошують, що подальші переміщення судна та дії причетних осіб залишатимуться під контролем і можуть отримати правову оцінку в будь-якій юрисдикції, яка визнає суверенітет України.
Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора підкреслюють: вихід судна в нейтральні води не зупиняє розслідування. Україна продовжує відстежувати рух пов’язаних суден, працює над встановленням усіх учасників схеми та застосовуватиме міжнародні механізми для арешту майна і притягнення винних до відповідальності.
Україна просила Ізраїль арештувати судно "Панормітис"
Раніше Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням арештувати судно "Панормітис", підозрюване у перевезенні краденого зерна.
Генеральна прокуратура України подала запит до ізраїльських органів влади на підставі рішення українського суду про арешт судна.
Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х. Він наголосив, що наша держава офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів.