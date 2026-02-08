Без кадастрового номера: як перевірити, чи є право власності на землю

Під час купівлі ділянки варто бути уважним до деталей, аби не залишитись із землею лише "на папері". Важливо перевіряти інформацію про власника та ділянку, яку збираєтесь придбати.

Як перевірити право власності на землю?

Про те, де знайти власника землі та інформацію про приватизацію ділянки, дізнаємось з електронного порталу Держгеокадастру.

Найчастіше знати всю інформацію про землю або про власника ділянки, потрібно під час куплівлі-продажу. Так, передусім варто з'ясувати. чи має земля кадастровий номер.

Це можна зробити доволі просто, через онлайн сервіс – "Публічна кадастрова карта". Переваги цієї карти в тому, що одразу можна з'ясувати тип власності, площу ділянки та її цільове призначення.

Важливо! Якщо ви знаєте власника землі, у якого купуватимете землю, але хочете перевірити документи – можна безпосередньо поспілкуватись про це. Власник зобов'язаний надати інформацію.

Якщо ділянка не має кадастрового номера – жодна юридична дія не буде дійсною. Тож власники мають звернутися до органів землеустрою, аби землі присвоїли кадастровий номер.

На самому сайті Держгеокадастру можна замовити довідку, де буде інформація про:

нормативну грошову оцінку ділянки;

зареєстроване обмеження у використанні ділянки;

суб’єктів права власності на земельну ділянку.

Зверніть увагу! Відомості про власника ділянки є довідковими, вся актуальна інформація міститься у Державному реєстрі речових прав.

Ще одним способом перевірити земельну ділянку можна через Єдиний державний реєстр судових рішень. Так зокрема дізнаєтесь:

чи оскаржували право власності на земельну ділянку;

чи існують межові суперечки;

чи перебуває ділянка під арештом;

чи не була передана в іпотеку.

Що потрібно знати про реєстрацію права на земельну ділянку?

На сайті "Землевпорядник" йдеться про те, що зареєструвати власність чи інші права на землю можна через місцевий ЦНАП або в нотаріуса.

Важливо розуміти, що саме після реєстрації в держреєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється відповідне право.

Зауважте! Зареєструвати право можливо для ділянки, яка має кадастровий номер.

Тобто, без кадастрового номера ділянка теоретично існує, але не є в реєстрах. Отже, документально й фактично підтвердити наявність ділянки, її площу та інші дані – неможливо, не кажучи про купівлю-продаж.

Що відомо про ціни на оформлення кадастрового номера та приватизацію?

Присвоєння кадастрового номера здійснюється безкоштовно. Але до цього необхідно підготувати низку документів, загальна вартість на оформлення яких – від 2 до 30 тисяч гривень.

Водночас за аналогічною системою – приватизація землі в Україні безкоштовна. Проте за підготовку документів на приватизацію платити потрібно.