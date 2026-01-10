Що варто знати перед процедурою приватизації землі?

Ціни на усі необхідні роботи розра­ховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших пара­метрів.

Читайте також Як в Україні переукласти договір оренди землі

Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.

Процес приватизації земельної ді­­лянки починається з виїзду пра­­цівників державного органу у поле та вимірювання коор­динат земельних ділянок.

у поле та вимірювання коор­динат земельних ділянок. Тоді вони роб­лять технічну документацію .

. Далі кож­­ній земельній ділянці присвоюється ка­дастровий но­мер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.

Важливо! На кожну земельну ділянку ство­рюється обмінний файл (елек­тронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєс­тратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація та присвоєння кадастрового номера.

Які ще процедури передбачені під час оформлення землі?

Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ді­лянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги ста­новить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її роз­мірів тощо.

Скільки загалом треба заплатити Загалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться ви­роб­ленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.

Вимірювання ділянки займе 2 – 3 дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів.

займе 2 – 3 дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів. Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором.

у системі кадастровим реєстратором. Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання.

чи доопрацювання. Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.

Як виплачують орендну плату за пай, власник якого помер, а спадкоємці не успадкували?