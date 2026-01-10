Що варто знати перед процедурою приватизації землі?
Ціни на усі необхідні роботи розраховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших параметрів.
Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.
- Процес приватизації земельної ділянки починається з виїзду працівників державного органу у поле та вимірювання координат земельних ділянок.
- Тоді вони роблять технічну документацію.
- Далі кожній земельній ділянці присвоюється кадастровий номер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.
Важливо! На кожну земельну ділянку створюється обмінний файл (електронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєстратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація та присвоєння кадастрового номера.
Які ще процедури передбачені під час оформлення землі?
Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ділянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги становить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її розмірів тощо.
Скільки загалом треба заплатити
Загалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться виробленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.
- Вимірювання ділянки займе 2 – 3 дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів.
- Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором.
- Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання.
- Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.
Як виплачують орендну плату за пай, власник якого помер, а спадкоємці не успадкували?
Спадкоємець має право отримувати орендну плату за пай лише після оформлення спадщини та державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
Орендар може нараховувати орендну плату знеособлено до моменту оформлення спадщини, а після її отримання відобразити виплату у податковій звітності.