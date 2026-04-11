Скільки доведеться заплатити за присвоєння кадастрового номера ділянці у 2026 році

Будь-яка земельна ділянка в Україні повинна мати кадастровий номер, тому процедура його присвоєння є обов'язковою. Цей номер дозволяє власнику продавати, здавати в оренду чи проводити інші операції зі своєю землею.

Яка функція кадастрового номеру?

Юрист Артем Ріпенко розповів у коментарі 24 Каналу, що кадастровий номер земельної ділянки – унікальна послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації та зберігається за нею протягом усього часу існування.

Артем Ріпенко Доктор юридичних наук, адвокат, партнер Юридичної компанії "Де-Юре" Кадастрові номери присвоюються при первинному формуванні земельних ділянок з масивів земель державної та комунальної власності для того, щоб індивідуалізувати певну частину земної поверхні, а також у випадках, коли в осіб є "старі" документи на земельні ділянки, але відомості про такі ділянки не внесено до Державного земельного кадастру (ДЗК).

Експерт зазначив, що дана операція, разом із внесенням інформації про земельну ділянку до ДЗК, є важливою для оформлення прав на земельні ділянки, внесення плати за землю, відчуження будівель і споруд тощо.

Скільки буде коштувати присвоєння номера?

Артем Ріпенко наголосив, що формально, плати за "внесення" даних до ДЗК та присвоєння кадастрового номера немає (стаття 41 Закону "Про Державний земельний кадастр"). Однак, відомості вносяться лише на підставі тієї чи іншої документації із землеустрою, передбаченої Законом "Про землеустрій".

Конкретний вид документації (проєкт землеустрою чи технічна документація певного виду) залежить від того, за яких обставин присвоюється кадастровий номер, а ціна такої документації разом із необхідними геодезичними вишукуваннями може становити від декількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч,

– говорить юрист.

Важливо! Кінцева вартість, за його словами, залежатиме від площі ділянки, регіону, інших обставин, а також обраного землевпорядника чи землевпорядної організації. Для громадян у найбільш поширених випадках така вартість становитиме 2 – 30 тисяч гривень.

