Календар рибалки на січень 2026 року: у ці дні кльов буде найкращий

Минулий місяць радував затятих рибалок м'якою погодою, коли можна було сходити на річку і обов'язково принести кілька трофеїв. Однак січень буде вже не такий м'який, і змусить любителів зимової риболовлі згадати усі свої навички.

Коли у січні найкраще клюватиме риба?

Січень – це середина зими, коли зазвичай панує стійкий льодостав і настає період глухозим'я, повідомляє 24 Канал із посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок. Активність риби в цей час мінімальна через товстий лід, нестачу кисню та стабільні низькі температури.

Читайте також Історичне зариблення: у Кременчуцьке водосховище випустили рекордну кількість малька

Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі в січні 2026 року. Успіх у січні 2026 року буде залежати від точного пошуку місць стоянки риби, використання делікатних снастей та вибору найбільш сприятливих фаз Місяця.

Хижак (судак, щука) тримається ям і брівок. У другій половині місяця, у разі потепління або відлиги, можливе короткочасне посилення клювання, особливо окуня.

Календар рибалки на січень / Фото Українське товариство мисливців і рибалок

Клювання риби взимку залежить від товщини льоду, атмосферного тиску та фази Місяця. Періоди Молодика та Повні є традиційно менш вдалими для риболовлі.

У січні 2026 клювання очікується за такою схемою:

Найкраще клювання: 8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27;

8, 9,10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27; Хороше клювання: 6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29;

6, 7, 14, 15, 21, 22, 28, 29; Слабке клювання: 1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31;

1, 2, 4, 5, 16, 17, 19, 20, 30, 31; Погане клювання: 3, 18.

В Україні з 1 грудня заборонено ловити раків: яке покарання за порушення?