Календар рибалки на липень 2026: у які дні буде найкраще клювання

У липні через спеку риба змінює свою поведінку, тому час для вдалого улову має особливе значення. Місячний календар рибалки допоможе визначити дні, коли варто вирушати до водойми за карасем, коропом чи сомом.

Календар рибалки на липень 2026: найкращі дні для клювання

Липень вважається одним із найскладніших місяців для риболовлі через високу температуру повітря та води, повідомляє Fishingukr.com. У спекотний період багато видів риби стають менш активними вдень і частіше виходять на годування рано-вранці, увечері або вночі.

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Окрім погоди, рибалки часто враховують фази Місяця, адже вважають їх одним із факторів, що можуть впливати на активність мешканців водойм.

У липні 2026 року перші два тижні проходитимуть під впливом спадного Місяця – ця фаза триватиме з 1 до 13 липня. Після цього 14 липня настане молодик, який традиційно вважають несприятливим періодом для активного клювання.

Із 15 до 28 липня триватиме фаза зростального Місяця. Саме цей період прогнозують як один із найкращих для риболовлі. 29 липня відбудеться повня, після чого Місяць знову почне спадати.

Найкращі дні для риболовлі у липні:

3, 4, 17 – 22 липня – найвищі шанси на хороший улов;

– найвищі шанси на хороший улов; 5 – 7, 16, 23, 24 липня – сприятливі дні;

– сприятливі дні; 2, 8 – 11, 25, 26, 31 липня – клювання може бути слабшим;

– клювання може бути слабшим; 1, 12 – 15, 27–30 липня – несприятливий період для риболовлі.

На що ловити рибу у липні та де шукати улов

У середині літа риба часто залишає мілководдя через перегрів води та переміщується у глибші місця, затінені ділянки або зарості водної рослинності. Тому найбільш результативною зазвичай є риболовля на світанку, у вечірній час або вночі.

Для липневої риболовлі підходять як рослинні, так і тваринні наживки. Серед популярних варіантів – черв'як, опариш, личинки комах, кукурудза, перловка, тісто, мастирка та хліб. Також у цей період рибалки часто використовують коників, які є природним кормом для багатьох видів риби.

Найактивніше влітку зазвичай клюють білий амур, карась, короп і сом. Також можна розраховувати на ляща, окуня, плотву та товстолобика.

Водночас деякі види через спеку стають менш активними. Наприклад, щука частіше полює вранці або ввечері, а форель і сиг у липні можуть клювати значно гірше.

Що ще впливає на клювання у липні

Рибалки радять звертати увагу не лише на календар, а й на реальні умови на водоймі. Важливими залишаються температура води, атмосферний тиск, вітер, опади та особливості конкретного місця риболовлі.

У липні також часто виникає цвітіння води через активне розмноження водоростей. Це може погіршувати стан водойми та впливати на поведінку риби.

Місячний календар варто сприймати лише як додатковий орієнтир, адже навіть у сприятливий день результат залежить від правильного вибору місця, наживки та техніки лову.

Важливо! У липні найкращі умови для риболовлі зазвичай складаються у прохолодні години доби, а успіх залежить не лише від фази Місяця, а й від погоди, водойми та підготовки рибалки.