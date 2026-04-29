Коли риба клює найкраще: календар рибалки на травень 2026 року

Травень відкриває сезон активної риболовлі, але клювання буде нерівномірним. Вирішальну роль відіграють фази Місяця, погодні умови та нерестові обмеження.

Коли найкраще ловити рибу у травні?

З настанням травня водойми поступово прогріваються, а риба виходить із зимової пасивності та починає активно харчуватися, повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль. Це один із найперспективніших періодів для риболовлі, однак стабільного клювання протягом усього місяця очікувати не варто.

Початок травня припадає на повню, тому в перші дні активність риби буде мінімальною. У період спадного Місяця ситуація поступово покращується, але справжній пік клювання очікується після молодика – у другій половині місяця, коли Місяць починає зростати.

Найбільш вдалими днями для риболовлі стануть 5, 6 та період із 19 по 24 травня. Досить хорошими вважаються також 7 – 9, 18, 25 і 26 числа. Слабке клювання буде 4, 10 – 13, 27, 28 травня. Натомість у дні повні та навколо неї – зокрема 1 – 3, 14 – 17 і наприкінці місяця – клювання буде слабким або взагалі відсутнім.

Які снасті та наживки працюють найкраще?

У травні риба активно тримається ближче до берега – у прогрітих мілководних зонах, затоках і місцях із рослинністю. Найперспективнішими залишаються ділянки зі слабкою течією та глибиною до двох метрів.

У цей період добре працюють як тваринні, так і рослинні наживки. Риба охоче реагує на черв'яка, опариша та мотиля, а також на хліб, манку, перловку й кукурудзу. Серед мирної риби активно клюють карась, короп, плотва, краснопірка та лин, а хижаки – щука, окунь і судак – після нересту також починають активно годуватися.

Зверніть увагу! Водночас важливо пам'ятати про нерестові обмеження: у травні риболовля дозволена лише з берега і з використанням дозволених снастей. Недотримання цих правил може призвести до штрафів і шкоди для популяції риби.

Цю рибу не можна ловити у травні – які правила для рибалок в Україні?

У травні в Україні продовжує діяти нерестова заборона, тож риболовля в цей період дозволена лише з берега.

Вилов червонокнижних видів риби заборонений завжди, а малі особини потрібно відпускати назад у водойму.

За порушення відповідних вимог передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих господарству збитків.