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Агро 24 Агроновини Росія вже купує картоплю у країни, яка лише нещодавно навчилась її вирощувати
3 червня, 18:04
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Росія вже купує картоплю у країни, яка лише нещодавно навчилась її вирощувати

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Росія почала імпортувати картоплю з Монголії через дефіцит і зростання цін, хоча Монголія раніше закуповувала картоплю з Росії.
  • За словами директора "Россільгоспцентру" в Бурятії, Монголія використовує сучасну техніку та старі радянські машини для вирощування картоплі, які були вивезені з Бурятії.

Гострий дефіцит картоплі і неможливість її поповнення з традиційних імпортних ринків загнало Росію у глухий кут. Вони почали імпортувати картоплю з країни, яку самі нещодавно вчили її вирощувати.

Монголія продає картоплю Росії

Дефіцит і різке зростання цін на картоплю змусив Росію купувати її у Монголії, яка сама століттями купувала картоплю з Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. У квітні-травні в Бурятію звідти завезли понад 4 тисячі тонн картоплі.

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Це при тому, що, як зазначив директор місцевого відділення "Россільгоспцентру" Намжіл Мардваєв, в Бурятії картоплю вирощують уже понад 300 років, а у Монголії почали це робити тільки в 1960-х роках.

Монголи століттями возили всю картоплю від нас, 
– розповів Мардваєв. 

Також він зізнався, що ця новина справила "гнітюче враження". І зазначив, що у сусідній країні вирощування картоплі перебуває на іншому рівні, порівняно з Росією.

Зверніть увагу! При цьому, крім нової сучасної техніки, в Монголії використовують багато старих радянських машин, які були вивезені в тому числі з Бурятії за ціною металобрухту: "І ось ці хлопці, які ще вчора почали вирощувати картоплю, тепер продають її нам".