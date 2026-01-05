Запаси скоротилися, а ціна зростатиме: чого чекати від вартості кави у 2026 році

Ринок кави в Україні цілком залежить від імпорту й глобальної ситуації в галузі, а також зазнає воєнних ризиків. У 2026 році можна очікувати продовження зростання цін на каву з огляду на кілька факторів.

Яких змін ціни на каву чекати у 2026 році?

Тенденцію до зростання світових цін на каву спостерігають з серпня 2025 року через несприятливі погодні умови в країнах-виробниках. У листопаді здорожчання сягнуло 27%. Про це в коментарі 24 Каналу розповів науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький.

Негода в Бразилії та В’єтнамі вплинула на світовий ринок кави. У другій половині 2025 року відбулося скорочення глобальних запасів кави. Наслідки ж негативних процесів у галузі відбилися в цінах на каву в Україні.

Богдан Духницький Доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки З серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Зважаючи на те, що українські компанії-імпортери працюють в умовах надзвичайно високих ризиків, варто очікувати продовження зростання вартості кави для наших споживачів на початку 2026 року. При збереженні відносної стабільності воно не повинно перевищити 10%.

Станом на початок грудня відбулася деяка стабілізація на міжнародних ринках та в Україні. За словами експерта Богдана Духницького, індекси цін на каву за листопад-грудень 2025 року демонстрували незначне зростання – у межах 1 – 3%.

Зауважте! Ринок кави є мінливим і залежить від обмеженої кількості країн-виробників, тож коригувати ціни в короткостроковій перспективі можуть будь-які кліматичні чи регуляторні зміни. На ситуацію може впливати й породжений спекуляціями ажіотажний попит.

Що впливатиме на ціни на каву?

Експерт Богдан Духницький говорить, що ситуація протягом усього 2026 року залежатиме від багатьох чинників на світовому й регіональних ринках кави. Серед ключових:

фактичне виробництво кави;

перебіг погодних умов;

очікування майбутнього урожаю;

безперервність постачання;

поведінка ключових суб’єктів ринку.

Значна кількість чинників, які впливають на ринок кави, робить ймовірним коригування початкових прогнозів на 2026 рік.

Цікаво! Ціни на каву на світових біржах впали після скасування Дональдом Трампом 40% мит на імпорт з Бразилії сільськогосподарської продукції.

