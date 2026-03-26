Прорив для аграріїв: Китай дозволив імпорт українського гороху

Китайська Народна Республіка дозволила імпорт українського гороху після проведення аудиту. Це відкриває нові можливості для експорту та посилює позиції України на глобальному ринку.

Український горох вийшов на китайський ринок

Китай офіційно відкрив свій ринок для українського гороху після завершення аудиту українських підприємств, повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Відповідне рішення ухвалено Генеральною митною адміністрацією Китайської Народної Республіки.

У Держпродспоживслужбі наголосили, що цей крок створює додаткові можливості для українських виробників і розширює експорт на один із найбільших продовольчих ринків світу. Дозвіл на експорт було надано після аналізу китайською стороною технічних і відеоматеріалів щодо роботи українських підприємств та їхніх лабораторних можливостей.

Цікаво! Наразі китайська сторона зареєструвала два українські підприємства зі зберігання та переробки гороху, які брали участь в аудиті та можуть здійснювати експорт до КНР.

Водночас Держпродспоживслужба включила три компанії до переліку експортерів, а ще чотири – до списку виробників гороху, що працюватимуть на китайський ринок.

Зверніть увагу! Для початку постачання підприємствам необхідно виконати вимоги так званої Дорожньої карти, яка визначає ключові умови виходу на ринок Китаю. Усі необхідні документи, включно з протоколом фітосанітарних вимог та переліком підприємств, оприлюднені на офіційному сайті відомства.

