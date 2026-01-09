Китай збільшує партії закупівель сої зі США

Китайська державна компанія Sinograin цього тижня придбала десять партій американської сої загальним обсягом близько 600 тисяч тонн. Постачання заплановані на березень – травень, коли на світовому ринку традиційно домінує бразильська продукція.

Китайці нарощують закупівлі сої

Китайська державна компанія Sinograin цього тижня придбала 10 партій сої з США, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Трейдери говорять, що партії загальним обсягом близько 600 тисяч тонн відвантажать у березні – травні, що є піком сезону для конкурента у постачанні – Бразилії.

Про угоди повідомили трейдери. За їхніми словами куплена соя буде відвантажена у період пікового сезону експорту для Бразилії, що робить американські поставки менш типовими для цього часу року. За оцінками трейдерів і аналітиків, загальний обсяг закупівель Китаєм сої врожаю цього сезону зі США становить від 8,5 до майже 10 мільйонів тонн. Це до 80 відсотків із 12 мільйонів тонн, які Пекін зобов’язався імпортувати до кінця лютого.

За словами одного з учасників ринку, саме Sinograin забезпечила найбільшу частку американських поставок, і Китай може придбати ще кілька мільйонів тонн, щоб повністю виконати заявлений план.

Дані Міністерства сільського господарства США свідчать, що з жовтня Китай уже підтвердив закупівлю майже 6,9 мільйона тонн американської сої, тоді як ще близько 3 мільйонів тонн залишаються непідтвердженими.

Зверніть увагу! Попри це, американська соя й надалі дорожча за бразильську, хоча цінова премія скоротилася на тлі зміцнення бразильського реала та ослаблення долара США.

