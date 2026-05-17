Не завжди після дощу: коли найкраще йти в ліс по гриби

Чимало людей вважають, що найкращий час для "тихого полювання" настає після дощу та восени. Однак досвідчені грибники знають, що сезон в Україні триває майже весь рік, а все залежить від регіону та погодних умов.

Які гриби та коли збирати найкраще?

Звісно, взимку грибів зазвичай практично немає, але навіть у холодний період подекуди можна знайти гливи, а в південних областях – також окремі види трюфелів, пише В лісі.

Навесні грибний сезон поступово оживає. Вже у квітні в лісах з’являються зморшки та строчки, які вважаються першими весняними грибами.

А справжній розгін починається наприкінці весни та на початку літа. У травні грибники вже шукають сироїжки, дощовики, дубовики та весняні зморшки.

Найбільш урожайний сезон традиційно припадає на літо й осінь:

Із червня в українських лісах починають масово з’являтися білі гриби, підберезники, підосичники, маслюки, лисички, печериці та сироїжки.

У липні й серпні асортимент ще ширший, оскільки додаються грузді, рижики та опеньки.

Піком грибного сезону зазвичай вважають серпень, вересень і жовтень. Саме в цей період найчастіше збирають найбільші врожаї білих грибів, лисичок, підберезників і опеньків.

У листопаді сезон поступово завершується, однак у лісах ще можна знайти опеньки та гливи.

Яка погода найкраща для грибів?

Серед грибників існує популярна думка, що гриби краще ростуть на Місяць, що зростає, оскільки в цей період активніше циркулює волога.

Та наукових доказів прямого впливу фаз Місяця на врожайність грибів особливо немає. Біологи зазначають, що вирішальними факторами залишаються опади, температура та стан лісової підстилки.

Як розповів 24 Каналу міколог, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Остап Богославець для грибів особливо важливі волога та температура повітря. Саме тому найсприятливішою порою року за обома цими чинниками вважають осінь.

Однак, за його словами, не кожен дощ викликає хвилю нових грибів.

Звичайно, що ймовірність того, що після дощу в лісі таки з'являться гриби, але буває так, що навпаки для грибів буває занадто мокро після дощів. Загалом, для того, щоб гриби росли, потрібна помірна волога та помірне тепло. Тому осінь доволі хороша пора для цього. Водночас грибів влітку може бути і не менше, ніж восени,

– пояснив Богославець.

Втім фахівець зауважує, що є з цього правила й виключення, наприклад, білі гриби. Річ у тім, що влітку тепло, а це сприяє розмноженню комах у плодових тілах грибів. Восени цього менше, тому й гриби ростуть краще.

У який час доби краще йти по гриби?

Найкраще вирушати в ліс по гриби вранці.

По-перше, вранці гриби краще видно через росу та косе світло. По-друге, вони ще не нагріті сонцем і довше залишаються свіжими після збору.

Оптимальний час для старту – із 5:00 до 8:00 ранку. Досвідчені грибники жартують, що хто прийшов у ліс після обіду, той уже збирає те, що не забрали інші.

Зауважте! Найбільше їстівних грибів росте саме у лісах, тому шукати їх потрібно там. Але варто обирати незабруднені ліси і ділянки трохи далі від доріг.

Які гриби не можна збирати?

В Україні існують гриби, які заборонено збирати, і причина не в їхній отруйності. Обмеження пов’язані з тим, що окремі види занесені до Червоної книги України та перебувають під державною охороною через ризик зникнення.

До переліку рідкісних грибів, які не можна зривати, належать трутовик зонтичний, або бараньоха, грифола листувата, катателазма царська, герицій коралоподібний, мухомор цезаря, а також низка рідкісних боровиків.

Фахівці пояснюють, що нові грибниці утворюються завдяки поширенню спор. Саме тому пошкодження або збирання плодових тіл завдає шкоди природному відновленню популяцій. Особливо небезпечним це є для рідкісних видів, чисельність яких і без того критично низька. Через вилучення грибів із природного середовища такі види можуть швидше зникнути.