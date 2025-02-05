Чи можна продати пай, що перебуває в оренді
- В Україні орендар має право переважної купівлі землі, яку він орендує, згідно з статтею 130-1 Земельного кодексу.
- Орендар втрачає право на переважну купівлю, якщо відмовився укладати договір, не повідомив нотаріуса про намір або не з'явився для укладання договору.
Зараз в Україні відкритий ринок землі. Відповідно, громадяни можуть вільно купувати та продавати земельні ділянки.
Кому надається право переважної купівлі
Юристка Віта Сторожук у коментарі 24 Каналу зазначила, що орендар має право переважної купівлі землі, яку він орендує.
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Сторожук уточнює, що стаття 130-1 Земельного кодексу України передбачає певний алгоритм продажу земельної ділянки сільгосппризначення, що зараз знаходиться в оренді.
Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до нотаріуса, який здійснюватиме нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу в межах його нотаріального округу за місцезнаходженням земельної ділянки або за зареєстрованим місцем проживання власника земельної ділянки. Нотаріус протягом трьох робочих днів повідомляє орендаря про такий намір цінним листом з описом вкладень і повідомленням про вручення або особисто під розписку.
Як зауважує юристка, власник ділянки має за два місяці до дня укладення договору купівлі-продажу зареєструвати цей намір у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А от дії орендаря залежать від того, чи планує він купувати цю землю.
Коли у орендаря відсутнє переважне право
У деяких випадках орендар втрачає право на переважну купівлю. Йдеться про випадки, коли:
- орендар відмовився укладати договір купівлі-продажу;
- орендар не повідомив нотаріуса про намір придбати ділянку протягом місяця з дня повідомлення про продаж землі;
- орендар не з'явився у призначений день та час для укладання договору.