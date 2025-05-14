Польські протестувальники завершили блокування кордону на пункті "Дорогуськ"
- Польські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Україною, блокуючи пункт "Дорогуськ", але завершили її наступного дня.
- Пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" працює в штатному режимі після завершення протесту, оформлення вантажів поновлено.
Польські перевізники планували розпочати на початку тижня акцію протесту на кордоні з Україною, яка мала тривати 4 місяці. Однак протест закінчився наступного дня після його початку.
Поляки розблокували кордон
У понеділок вдень польські перевізники заблокували пункт пропуску "Дорогуськ", обмеживши рух транспорту через польсько-український кордон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держприкордонслужбу України. Наразі акцію протесту завершено, рух відбувається у штатному режимі.
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За інформацією польських митників, о 23:00 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках,
– повідомила Державна митна служба України о 23:13.
У Держприкордонслужбі підтвердили розблокування кордону і повідомили, що польські учасники акції, які перешкоджали рух вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".
Відповідна інформація була представлена Прикордонною вартою Польщі. Зокрема, протестувальники припинили свої дії о 22:30 за київським часом.
Зверніть увагу! У Держприкордонслужбі додали, що на даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин – Догогуськ" поновлено у звичайному режимі.