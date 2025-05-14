Поляки разблокировали границу

В понедельник днем польские перевозчики заблокировали пункт пропуска "Дорогуск", ограничив движение транспорта через польско-украинскую границу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Сейчас акция протеста завершена, движение происходит в штатном режиме.

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По информации польских таможенников, в 23:00 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях,

– сообщила Государственная таможенная служба Украины в 23:13.

В Госпогранслужбе подтвердили разблокирование границы и сообщили, что польские участники акции, которые препятствовали движение грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск".

Соответствующая информация была представлена Пограничной стражей Польши. В частности, протестующие прекратили свои действия в 22:30 по киевскому времени.

Обратите внимание! В Госпогранслужбе добавили, что в настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин – Догогуск" восстановлено в обычном режиме.