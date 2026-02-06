Ще одне російське судно вивозить крадене українське зерно з Криму

Балкер IRTYSH, який раніше неодноразово фіксували на перевезенні краденого українського збіжжя, знову вийшов з окупованого Криму. Кінцевим пунктом призначення судна, за наявними даними, є порт Джибуті.

Окупанти продовжують вивозити крадене зерно

Балкер IRTYSH знову здійснив рейс з тимчасово окупованого Криму в напрямку Джибуті, повідомляє Ukrainian Shipping Magasine. Раніше він вже не раз потрапляв у поле зору розслідувачів через перевезення викраденого українського зерна.

Про це повідомила журналістка проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько. За її інформацією, судно IRTYSH (ІМО: 9664976) незаконно зайшло в порт окупованого Севастополя та 30 січня завантажило 32850 тонн викраденої пшениці.

Зерно було завантажене на терміналі "Авліта", який окупаційна влада неодноразово використовувала для операцій із краденим українським збіжжям.

