Польські перевізники на межі банкрутства без перевалки українського зерна

Тривале блокування транзиту української агропродукції призвело до фінансових втрат у логістичному секторі Польщі та загрози звільнень працівників портів і перевалочних терміналів. У той час як Румунія й Німеччина нарощують доходи від перевалки українського зерна, польські компанії закликають владу терміново переглянути підхід до транзиту.

Польські перевізники на межі банкрутства

Логістичний сектор Польщі опинився на межі кризи через тривалу зупинку перевалки української сільгосппродукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Поки порти Румунії та Німеччини заробляють на транзиті, польські термінали зазнають збитків та готуються до звільнень працівників.

Ми розуміємо, що потрапляння української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є неприпустимим і ніколи не повинно відбуватися. Однак необхідно розрізняти два моменти: дозвіл транзиту, а отже і прибутки для польських портів та перевалочних терміналів, та дозвіл ввезення товарів у обіг. Ми вважаємо, що блокування транзиту української продукції у Польщі шкодить нашій економіці,

– йдеться у зверненні компанії CSL до Міністерства інфраструктури Польщі.

Генеральний директор групи компаній CSL Лаура Головач стверджує, що протягом багатьох місяців польські кордони стикаються зі значною проблемою нестачі імпортних товарів, особливо українського зерна. Це вже призвело до величезних витрат і загрози звільнень. Відтак ситуація вимагає аналізу та дій з боку національної влади, зокрема Міністерства інфраструктури, переконані у компанії.

На жаль, ми зауважили, що імпорт, особливо зерна з України, припинено вже понад рік. Польські термінали, ймовірно, всі порожні й несуть дуже високі операційні витрати. Ми також зауважили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, зберігають у своїх портах великі обсяги зерна з України. Ці країни здатні обробляти постачання сировини, одночасно перешкоджаючи її розподілу на внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі ця ситуація ігнорується. В результаті транспортні компанії, порти та перевалочні термінали втрачають прибуток,

– зауважила Головач.

Вона переконана, що у транзитних операціях через Польщу немає нічого протизаконного і контролюється національною владою. Ціль полягає у розвитку цього транзиту таким чином, щоб багато перевалок здійснювалися через польські термінали, а товари потім могли продовжувати свій шлях до інших країн.

Представниця транспортної компанії зазначила, що польська влада приділяє велику увагу безпеці та контролю якості товарів і документів, проте проблема, на її думку, полягає у повільності процедур прикордонного контролю, які тривають по кілька днів, і це стосується товарів не лише з України.

Головач наголосила, що необхідно проаналізувати весь ланцюжок постачань, "Оскільки наразі транспортно-логістична галузь втрачає позиції, що, своєю чергою, впливає на національну економіку та наш ВВП". Вона попередила, що ігнорування цієї проблеми призведе до банкрутства місцевих транспортних компаній та зниження ВВП країни.

