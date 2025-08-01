1 серпня, 10:24
Скільки коштує мак та мед до Медового Спасу: ціни в супермаркетах варіюються
Основні тези
- Ціни на сухий мак варіюються від 28 до 45,99 гривень за 125 – 150 грамів, а макова начинка коштує від 55,99 до 84,90 гривень залежно від ваги.
- Ціни на мед у супермаркетах становлять від 34,40 гривень за 100 грамів до 61,90 гривень за 250 грамів.
Цьогоріч християни святкують Медовий Спас 1 серпня. Це свято передбачає освячення в храмі букетів з польових трав, маку, меду, фруктів та води. Крім того, чимало вірян печуть традиційну випічку – коржі з маком. Відтак за 100 грамів меду доведеться заплатити щонайменше 34 гривні, а сухий мак стартуватиме від майже 28 гривень.
Які зараз ціни на мак та макову начинку в супермаркетах?
Загалом середня ціна за сухий мак варіюється від 28 гривень до понад 45 гривень залежно від ваги, а от макова начинка коштує від 56 до майже 85 гривень за даними, оприлюдненими на сайтах супермаркетів, інформує 24 Канал.
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- В АТБ пакетик сухого маку обійдеться в 27,90 гривні за 125 грамів, а макова начинка коштує 69,60 гривні за 275 грамів.
- У Varus сухий мак буде по 31,40 гривні за вже 150 грамів, а начинка 84,90 гривні за 380 грамів.
- Цікаво, що в Сільпо сухий мак вийде найдорожчим – 45,99 гривні за 125 грамів, а за 140 грамів макової начинки доведеться заплатити від 55,99 гривні.
Скільки коштує мед?
Ціна на мед в супермаркетах України залежить від ваги, адже чим більший об'єм, тим вища ціна:
- Наприклад, в АТБ за банку меду 250 грамів треба заплатити 61,90 гривні.
- У Сільпо ціна на мед стартує з 34,40 гривні за 100 грамів.
- А у Varus мед можна купити баночку меду в 125 грамів за 36,60 гривні.