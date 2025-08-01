Цьогоріч християни святкують Медовий Спас 1 серпня. Це свято передбачає освячення в храмі букетів з польових трав, маку, меду, фруктів та води. Крім того, чимало вірян печуть традиційну випічку – коржі з маком. Відтак за 100 грамів меду доведеться заплатити щонайменше 34 гривні, а сухий мак стартуватиме від майже 28 гривень.

Які зараз ціни на мак та макову начинку в супермаркетах?

Загалом середня ціна за сухий мак варіюється від 28 гривень до понад 45 гривень залежно від ваги, а от макова начинка коштує від 56 до майже 85 гривень за даними, оприлюдненими на сайтах супермаркетів, інформує 24 Канал.

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В АТБ пакетик сухого маку обійдеться в 27,90 гривні за 125 грамів, а макова начинка коштує 69,60 гривні за 275 грамів.

У Varus сухий мак буде по 31,40 гривні за вже 150 грамів, а начинка 84,90 гривні за 380 грамів.

Цікаво, що в Сільпо сухий мак вийде найдорожчим – 45,99 гривні за 125 грамів, а за 140 грамів макової начинки доведеться заплатити від 55,99 гривні.

Скільки коштує мед?

Ціна на мед в супермаркетах України залежить від ваги, адже чим більший об'єм, тим вища ціна: