Що робити, якщо межі ділянки у кадастрі не збігаються з фактичним межами

Нерідко трапляються такі ситуації, коли людина хоче продати земельну ділянку і починає звіряти межі, визначені у кадастрі з реальними межами і вони не збігаються. У такому разі треба вирішувати помилку перетину двох ділянок.

Що робити у випадку невідповідності меж?

Під час перевірки відомостей, які внесені про земельну ділянку до Державного земельного кадастру та винесенні її меж в натуру (на місцевість), досить часто буває, що фактичні межі на місцевості не збігаються з координатами поворотних точок, що внесені до ДЗК, повідомляє "Земельний фонд України". Як наслідок можна спостерігати таке явище, як перетин двох і більше земельних ділянок, їх накладання чи використання не в межах.

Загалом некоректні межі земельної ділянки – це коли згідно землевпорядних документів ділянка, має одні поміри та координати, а фактично займає територію іншої ділянки або її частину, як правило, сусідньої земельної ділянки іноді декількох.

Відповідно до частини 6 статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" встановлює, що однією з підстав для відмови в проведенні державної реєстрації земельної ділянки є знаходження в межах земельної ділянки, що підлягає реєстрації, іншої земельної ділянки або її частини.

При цьому власник не зможе одержати кадастровий номер, який є обов'язковим у разі відчуження земельної ділянки. Це означає, що за відсутності такого номера особа не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю: продати, подарувати земельну ділянку або будинок чи іншу споруду, розташовану на такій ділянці.

Зверніть увагу! На землях житлової та громадської забудови (наприклад під індивідуальним житловим будинком), така "помилка" – джерело межового спору та неможливості повноцінного використання земельної ділянки.

Які помилки допускаються найчастіше під час оформлення землі?

В умовах повноцінного обігу земель сільськогосподарського призначення (з відкриттям ринку землі), громадяни України активізували процедуру державної реєстрації належних для них на праві власності земельних ділянок.

Саме на цьому етапі, деякі власники земельних ділянок зіштовхуються з проблемою некоректно внесених меж, перетину належних для них земельних ділянок із сусідніми земельними ділянками повністю або частково та інше.

Найбільш поширена причина помилок внесених до ДЗК меж земельних ділянок (стосується земельних ділянок, які були сформовані до 2013 року та на які видані правовстановлюючі документи на право користування чи право власності):

це помилки допущені при перенесенні інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки;

невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам;

невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення);

присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів (у паперовому та електронному вигляді);

Такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.

Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки.

Як внести зміни у межі ділянки?

Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру.

Не поодинокі випадки коли цілі масиви (квартали) земельних ділянок внесені зі зміщенням на певну відстань або взагалі в інших районах та областях. В такому випадку виправлення допущеної помилки можливе після розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель відповідного населеного пункту чи частини ОТГ.

Причиною неспівпадіння фактичних і юридичних меж земельних ділянок на сьогоднішній день є:

використання різних систем координат (виникає коли одна земельна ділянка зареєстрована в системі координат 1963 року (СК63), а інша земельна ділянка вноситься в системі координат Державної геодезичної референтної системи координат УСК-2000);

відсутня інформація про виконання аналогічних робіт іншою землевпорядною організацією на одну і ту ж земельну ділянку (дублювання)

відсутня інформація про межі сформованої та зареєстрованої суміжної земельної ділянки (у зв’язку з тим, що не працює Публічна кадастрова карта України).

Важливо! Кожен випадок такої помилки розглядається розробником документації із землеустрою індивідуально (окремо) та за узгодженням із замовником приймається оптимальний варіант розв'язання питання. У разі, коли не можна досягнути компромісу між власниками земельних ділянок відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України, земельні спори вирішуються в судовому порядку.

