Цього року, як і минулого південні регіони України не відпускає посуха. Через відсутність дощів деякі культури не те що не дадуть нормального врожаю, а й взагалі майже повністю знищені.

На Миколаївщині посуха знищує посіви

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Миколаївська область потерпає від серйозної посухи, яка вже другий рік поспіль завдає значних збитків аграрному сектору регіону, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Еспресо".

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Посуха задала чимало проблем. Ми втратили всю кукурудзу і майже половину соняшника, що був основною культурою, яка нам була дуже потрібна. Посуха – це вже другий рік, і це така біда-біда,

– говорить Кім.

За словами чиновника, ситуація в сільському господарстві регіону є вкрай важкою. "До того ж продовжується спека на Миколаївщині, на півдні України". Для полегшення становища аграріїв місцева влада працює над можливістю пропуску зернових фур під час комендантської години.

Ситуація погана, важко бізнесу, але будемо виходити з цієї ситуації,

– сказав Кім.

Важливо! Область також звернулася по допомогу до центральної влади. Зокрема, регіон відвідали міністр економіки та представники відомства, об'єднаного з аграрною політикою та екологією, з якими було обговорено можливі шляхи вирішення кризової ситуації.