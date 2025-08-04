Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода цього тижня, 4 – 10 серпня?

У першій половині тижня на більшій частині території України йтимуть дощі різної інтенсивності. Усе через вплив атмосферних фронтів і циклонічної діяльності. Часом будуть шквали та грози.

Втім, у другій половині тижня вже очікується малохмарна й суха погода внаслідок розвитку молодого антициклону.

Найспекотніше буде в південно-східних регіонах і Криму. Також тут збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки.

У понеділок, 4 серпня, на Сході й Північному Сході, удень також на Заході дощі, часом із грозою. На решті території без істотних опадів. Удень +25 – +31, однак на Південному Сході до +36 градусів.

У вівторок, 5 серпня, в Україні без опадів, тільки на Заході подекуди можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер північно-західного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +14 – +20 градусів, удень +25 – +30. На Півдні +16 – +21 та +30 – +35 градусів відповідно.

У середу, 6 серпня, вночі на Заході, вдень у центральних і північних регіонах невеликі, місцями помірні дощі. Удень також можливі грози, шквали та град.

Вітер буде змінних напрямків, удень на Заході північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі в західних і північних областях +13 – +18 градусів, удень +20 – +28. На решті території +18 – +23 і +32 – +37 градусів відповідно.

У четвер, 7 серпня, уночі в центральних областях, удень подекуди у східних і південних очікуються короткочасні дощі та грози, подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у центральних і південних областях пориви, 17 – 22 метри на секунду.

Уночі на Заході й Півночі зниження температури до +8 – +15 градусів, удень +22 – +27. На решті території вночі +17 – +22, удень +27 – +32, однак у Криму й на Донбасі +33 – +38 градусів.

У п'ятницю, 8 серпня, очікується малохмарна й суха погода. Тільки вночі на Сході й у Криму можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду, удень на Півдні подекуди можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі у західних і північних областях +8 – +15, удень +23 – +28. На решті території вночі +15 – +20, удень +28 – +33 градуси.

У суботу, 9 серпня, по всій Україні буде переважати малохмарна й суха погода. Опади не очікуються. Вітер східний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі +12 – +18 градусів, удень +27 – +32. На Півдні подекуди +33 – +36 градусів.

У неділю, 10 серпня, у всіх регіонах очікується малохмарна й суха погода. Вітер переважно східного напрямку, 5 – 10 метрів на секунду. На Півдні й у Криму подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +14 – +20 градусів, удень +28 – +33 градуси. У південних і подекуди центральних областях +33 – +38 градусів.