Мінагрополітики запускає проєкт "єКоноплі" для розвитку галузі технічних конопель

З 10 березня 2025 року Міністерство аграрної політики та продовольства України запроваджує електронну систему "єКоноплі". Її головна мета – удосконалити аграрну політику в галузі вирощування технічних конопель.

Що відомо про систему "єКоноплі"

Запуск системи "єКоноплі" також має на меті зменшити ризики корупції та зловживань у цій сфері, передає 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики .

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Віталій Коваль Міністр аграрної політики України Новий сервіс "єКоноплі" сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки.

У Мінагрополітики очікують, що це збільшить кількість підприємств, які займаються посівом, вирощуванням і переробкою конопель для промислових потреб як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Як це працюватиме

Крім того, система дозволить формувати достовірні статистичні та аналітичні дані, що сприятиме ефективному управлінню галуззю.

Для юридичних осіб, які працюють у сфері промислових конопель, будуть доступні такі функціональні модулі:

Реєстрація суб'єктів господарювання;

Управління земельними ділянками;

Посів та збір урожаю;

Лабораторні дослідження;

Формування витягів і подання звітності;

Інтерактивна карта посівів.

Це дозволить аграріям не лише спростити взаємодію з державою, а й підвищити ефективність бізнес-процесів у секторі технічних конопель.

Реєстрація стане простішою

Нова система "єКоноплі" підключена до головних державних реєстрів, зокрема:

до реєстру підприємств і організацій (ЄДР);

до реєстру прав власності на нерухомість (ДРРП);

до земельного кадастру (ДЗК);

та до системи "єРослинництво", де зберігається інформація про сорти рослин і насіння.

Щоб зареєструватися в системі, потрібно:

Мати кваліфікований електронний підпис (КЕП); Подати заявку через електронний кабінет "єКоноплі".

Цікаво! Раніше, щоб вирощувати промислові коноплі, треба було чекати до 3 місяців на ліцензію. Тепер усе значно простіше. Потрібно зареєструватися в спеціальному реєстрі юридичних осіб, які займаються вирощуванням та переробкою конопель.