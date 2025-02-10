Навіщо потрібен новий сервіс для бджолярів

Новий сервіс створили для завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу "Є-Бджільництво", повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра агрополітики Віталія Коваля.

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За словами міністра, Мінагрополітики впроваджує чергову електронну систему, зокрема, запускає перший етап системи "Є-Бджільництво" – електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.

Його основне завдання — допомогти бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Сервіс містить настанови для аграріїв використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформації щодо ділянок бджолозапилення,
– зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Завдяки сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин аграрії отримають можливість:

  • вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
  • подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
  • обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;
  • обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
  • обрати ЗЗР із реєстру;
  • обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
  • інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
  • інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
  • зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.

Водночас бджолярі зможуть:

  • інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;
  • встановити геопозиції пасіки;
  • надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
  • подати заявку на пошук аграріїв які потребують запилення;
  • обрати тип вирощуваної культури;
  • обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.

Як налагоджена взаємодія з іншими сервісами

У Мінагро зазначили, що новий електронний сервіс повністю інтегрується з іншими системами такими, як Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, Реєстр паспортів пасік, системою "Трембіта", а також взаємодіє з органами місцевого самоврядування через підключення сервісів розсилки повідомлень.