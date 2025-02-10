Навіщо потрібен новий сервіс для бджолярів
Новий сервіс створили для завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу "Є-Бджільництво", повідомляє 24 Канал із посиланням на міністра агрополітики Віталія Коваля.
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За словами міністра, Мінагрополітики впроваджує чергову електронну систему, зокрема, запускає перший етап системи "Є-Бджільництво" – електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин.
Його основне завдання — допомогти бджолярам убезпечити бджіл від отруєння та організувати кероване бджолозапилення. Сервіс містить настанови для аграріїв використання інструментів попередження застосування засобів захисту рослин та інформації щодо ділянок бджолозапилення,
– зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.
Завдяки сервісу завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин аграрії отримають можливість:
- вести журнал обробки земельних ділянок засобами захисту рослин (ЗЗР);
- подати заявку на пошук пасічника для розміщення пасіки;
- обрати пасічника із списку тих, хто запропонував свої послуги;
- обрати період для запланованої обробки ЗЗР;
- обрати ЗЗР із реєстру;
- обрати земельні ділянки, які плануються обробляти;
- інформувати органи місцевого самоврядування, на землях яких запланована обробка ЗЗР;
- інформувати пасічників, пасіка яких розміщена в радіусі 8 кілометрів поруч з оброблюваними ділянками;
- зробити автоматичний розрахунок рекомендованої кількості бджолиних сімей на площу ділянок засіяних обраним типом культури.
Водночас бджолярі зможуть:
- інтегрувати ДАР із реєстром пасічників;
- встановити геопозиції пасіки;
- надіслати відгук пасічника на заявки від аграріїв;
- подати заявку на пошук аграріїв які потребують запилення;
- обрати тип вирощуваної культури;
- обрати земельні ділянки, на яких вирощується культура.