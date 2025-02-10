Зачем нужен новый сервис для пчеловодов

Новый сервис создали для заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений в рамках запуска первого этапа "Е-Пчеловодство", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра агрополитики Виталия Коваля.

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По словам министра, Минагрополитики внедряет очередную электронную систему, в частности, запускает первый этап системы "Е-Пчеловодство" – электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Его основная задача - помочь пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Сервис содержит установки для аграриев использования инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации об участках пчелоопыления,

– отметил министр агрополитики Виталий Коваль.

Благодаря сервису заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений аграрии получат возможность:

вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);

подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;

выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;

выбрать период для запланированной обработки СЗР;

выбрать СЗР из реестра;

выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;

информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;

информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;

сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.

В то же время пчеловоды смогут:

интегрировать ДАР с реестром пчеловодов;

установить геопозиции пасеки;

отправить отзыв пчеловода на заявки от аграриев;

подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;

выбрать тип выращиваемой культуры;

выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.