Зачем нужен новый сервис для пчеловодов

Новый сервис создали для заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений в рамках запуска первого этапа "Е-Пчеловодство", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра агрополитики Виталия Коваля.

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По словам министра, Минагрополитики внедряет очередную электронную систему, в частности, запускает первый этап системы "Е-Пчеловодство" – электронный сервис заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений.

Его основная задача - помочь пчеловодам обезопасить пчел от отравления и организовать управляемое пчелоопыление. Сервис содержит установки для аграриев использования инструментов предупреждения применения средств защиты растений и информации об участках пчелоопыления,
– отметил министр агрополитики Виталий Коваль.

Благодаря сервису заблаговременного оповещения о применении средств защиты растений аграрии получат возможность:

  • вести журнал обработки земельных участков средствами защиты растений (СЗР);
  • подать заявку на поиск пасечника для размещения пасеки;
  • выбрать пасечника из списка тех, кто предложил свои услуги;
  • выбрать период для запланированной обработки СЗР;
  • выбрать СЗР из реестра;
  • выбрать земельные участки, которые планируются обрабатывать;
  • информировать органы местного самоуправления, на землях которых запланирована обработка СЗР;
  • информировать пчеловодов, пасека которых размещена в радиусе 8 километров рядом с обрабатываемыми участками;
  • сделать автоматический расчет рекомендованного количества пчелиных семей на площадь участков засеянных выбранным типом культуры.

В то же время пчеловоды смогут:

  • интегрировать ДАР с реестром пчеловодов;
  • установить геопозиции пасеки;
  • отправить отзыв пчеловода на заявки от аграриев;
  • подать заявку на поиск аграриев, которые нуждаются в опылении;
  • выбрать тип выращиваемой культуры;
  • выбрать земельные участки, на которых выращивается культура.

Как налажено взаимодействие с другими сервисами

В Минагро отметили, что новый электронный сервис полностью интегрируется с другими системами такими, как Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, Реестр паспортов пасек, системой "Трембита", а также взаимодействует с органами местного самоуправления через подключение сервисов рассылки сообщений.