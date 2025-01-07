Чому вимирають бджоли

Директор Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича" Володимир Постоєнко розповідає, що висока смертність пояснюється несприятливими погодними умовами навесні та влітку, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Це призводить до скорочення площ медоносних рослин.

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Дуже складним для бджолярів був 2024 рік через різку зміну клімату. У весняний період для розвитку бджолосімей дуже важлива біла акація. У період її цвітіння по всій Україні були заморозки. Мед з неї бджоли не отримали. Потім була проблема з важливим медоносом – соняшником. Через посуху його врожай був низьким, він не виділяв нектару та розвитку бджолосімей не відбувалося. Це призвело до високої смертності бджіл, які в різних регіонах становили 15 – 20%, а іноді й 23 – 27%. У середньому по країні ця цифра була на рівні 20 – 25%,

– розповідає Постоєнко.

Раніше високу смертність бджіл в Україні пояснювали переважно відсутністю інформації про проведення аграріями хімічних обробок полів. Однак держава запровадила низку законодавчих ініціатив, які суттєво покращили ситуацію з інформуванням бджолярів про хімобробки.

Зверніть увагу! За словами директора Інституту бджільництва, галузь не має перевіреної статистики, оскільки лише 5% бджолярів ведуть промислове виробництво, інші 95% представлені домогосподарствами. Вони, своєю чергою, уникають сплати податків і відповідно звітність щодо їх діяльності є приблизною.

До війни, за неофіційною статистикою, в Україні налічувалося 3 – 3,5 мільйона бджолосімей. Крім того, неофіційна статистика каже, що пасіки, які були до війни на нинішній окупованій території, становлять близько 30% від загальної кількості пасік України до війни,

– уточнює Постоєнко.

За даними Мінагрополітики, до повномасштабної війни в Україні станом на 1 січня 2022 року чисельність бджолосімей становила 2,6 мільйона. За два роки повномасштабної війни в Україні (2022 – 2023) чисельність бджолосімей скоротилася на 13,8% і склала 2,3 мільйона.

У п'ятірку кращих областей з бджільництва, станом на січень 2024 року, входили: