Українські цукровари б'ють рекорди

2024 рік став рекордним для української цукрової галузі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрцукор". Вітчизняні цукровики встановили історичний рекорд по експорту цукру, спрямувавши на зовнішні ринки 746,3 тисячі тонн цукру на суму 419 мільйонів доларів.

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Це найвищий показник експорту цукру в рамках календарного року згідно зі статистикою, яка бере свій початок у 1997 році, коли було створено Національну Асоціацію цукровиків України ("Укрцукор"),

– повідомляють у асоціації.

Цукровари також зазначають, що 40% експорту у 2024 році було спрямовано у країни Європейського Союзу, 60% склав експорт на Світовий ринок.

Цікаво! На Світовому ринку основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близького Сходу та Північної Африки) та Північна Македонія.