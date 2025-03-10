Що відомо про систему "єКоноплі"

Запуск системи "єКоноплі" також має на меті зменшити ризики корупції та зловживань у цій сфері, передає 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.

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Віталій Коваль

Міністр аграрної політики України

Новий сервіс "єКоноплі" сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки.

У Мінагрополітики очікують, що це збільшить кількість підприємств, які займаються посівом, вирощуванням і переробкою конопель для промислових потреб як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Як це працюватиме

Крім того, система дозволить формувати достовірні статистичні та аналітичні дані, що сприятиме ефективному управлінню галуззю.

Для юридичних осіб, які працюють у сфері промислових конопель, будуть доступні такі функціональні модулі:

  • Реєстрація суб'єктів господарювання;
  • Управління земельними ділянками;
  • Посів та збір урожаю;
  • Лабораторні дослідження;
  • Формування витягів і подання звітності;
  • Інтерактивна карта посівів.

Це дозволить аграріям не лише спростити взаємодію з державою, а й підвищити ефективність бізнес-процесів у секторі технічних конопель.

Реєстрація стане простішою

Нова система "єКоноплі" підключена до головних державних реєстрів, зокрема:

  • до реєстру підприємств і організацій (ЄДР);
  • до реєстру прав власності на нерухомість (ДРРП);
  • до земельного кадастру (ДЗК);
  • та до системи "єРослинництво", де зберігається інформація про сорти рослин і насіння.

Щоб зареєструватися в системі, потрібно:

  1. Мати кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  2. Подати заявку через електронний кабінет "єКоноплі".

Цікаво! Раніше, щоб вирощувати промислові коноплі, треба було чекати до 3 місяців на ліцензію. Тепер усе значно простіше. Потрібно зареєструватися в спеціальному реєстрі юридичних осіб, які займаються вирощуванням та переробкою конопель.