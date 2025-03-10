Що відомо про систему "єКоноплі"
Запуск системи "єКоноплі" також має на меті зменшити ризики корупції та зловживань у цій сфері, передає 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.
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Новий сервіс "єКоноплі" сприятиме розвитку цієї галузі, адже застосування промислових конопель надзвичайно широке – від легкої і харчової промисловості до целюлозно-паперової. Коноплі - це високомаржинальна нішева культура, яка має широкі можливості для переробки.
У Мінагрополітики очікують, що це збільшить кількість підприємств, які займаються посівом, вирощуванням і переробкою конопель для промислових потреб як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Як це працюватиме
Крім того, система дозволить формувати достовірні статистичні та аналітичні дані, що сприятиме ефективному управлінню галуззю.
Для юридичних осіб, які працюють у сфері промислових конопель, будуть доступні такі функціональні модулі:
- Реєстрація суб'єктів господарювання;
- Управління земельними ділянками;
- Посів та збір урожаю;
- Лабораторні дослідження;
- Формування витягів і подання звітності;
- Інтерактивна карта посівів.
Це дозволить аграріям не лише спростити взаємодію з державою, а й підвищити ефективність бізнес-процесів у секторі технічних конопель.
Реєстрація стане простішою
Нова система "єКоноплі" підключена до головних державних реєстрів, зокрема:
- до реєстру підприємств і організацій (ЄДР);
- до реєстру прав власності на нерухомість (ДРРП);
- до земельного кадастру (ДЗК);
- та до системи "єРослинництво", де зберігається інформація про сорти рослин і насіння.
Щоб зареєструватися в системі, потрібно:
- Мати кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- Подати заявку через електронний кабінет "єКоноплі".
Цікаво! Раніше, щоб вирощувати промислові коноплі, треба було чекати до 3 місяців на ліцензію. Тепер усе значно простіше. Потрібно зареєструватися в спеціальному реєстрі юридичних осіб, які займаються вирощуванням та переробкою конопель.