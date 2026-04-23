Кавуни розміром з яйце: у США створили революційний формат для вертикальних ферм

У США створили унікальні кавуни розміром із куряче яйце, які можуть змінити підходи до вирощування баштанних культур. Новинка вже привернула увагу фермерів, адже ідеально підходить для теплиць і вертикальних ферм.

Новий формат кавунів для сучасного агровиробництва

У Сполучених Штатах селекціонерки-аматорки Делані Раптіс та її матір розробили незвичайні лінії кавунів мініатюрного розміру, повідомляє HortiDaily. Плоди виростають приблизно як куряче яйце, що робить їх зручними для вирощування в умовах обмеженого простору.

Основна мета розробки – адаптувати баштанні культури до вертикального землеробства. Нові рослини мають короткі міжвузля та не потребують додаткових конструкцій для підтримки плодів. Це дозволяє значно спростити технологію вирощування і знизити витрати для фермерів.

Селекція триває з 2021 року і здійснюється без використання генетично модифікованих організмів. Для досягнення потрібних характеристик застосовували методи хімічного мутагенезу, що дозволяє формувати нові ознаки без прямого втручання у геном.

Перспективи для ринку та аграріїв

Попри невеликий розмір, нові кавуни мають насичений смак і високий вміст цукру. Вони доступні у варіантах із червоною та помаранчевою м'якоттю, що розширює їхню привабливість для споживачів.

Розробка орієнтована на сегмент порційних продуктів – плоди можна одразу споживати без нарізання. Такий формат відкриває нові можливості для роздрібної торгівлі та ресторанного бізнесу.

У майбутньому селекціонерки планують інтегрувати ці характеристики у комерційні гібриди. Це може стати проривом для тепличного виробництва та дозволити аграріям ефективніше використовувати площі, отримуючи стабільний і затребуваний урожай.

