Як тарифна конфронтація США і Китаю вплине на світовий агросектор

Між Китаєм та США почалася сильна тарифна конфронтація, яку ще називають війною. Негативний вплив від запровадження тарифів вплине на всі галузі економіки обох країн, у тому числі й агросектор.

Як взаємне впровадження мит вплине на агросектор

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, США запровадили підвищені мита на увесь китайський імпорт на рівні 125%, повідомляє 24 Канал. Китай у відповідь також запровадив тарифи на американські товари.

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Китай залишається найбільшим покупцем американської сої, кукурудзи, м'яса та бавовни. Будь-які скорочення закупівель із боку КНР боляче вдарять по аграрному сектору США.

За словами аналітика, для багатьох фермерських господарств – це питання виживання, оскільки замістити китайський попит на внутрішньому ринку складно. А це ще й протрампівські Штати. Тож це вдарить по популярності Трампа та Республіканської партії.

Китай з легкістю може переорієнтувати імпорт агропродукції на Південну Америку, Росію та африканські країни, Україну.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків У результаті американські фермери можуть втратити прибутки та посилити тиск на уряд щодо компенсацій, як це було під час попередніх торгівельних війн.

Зверніть увагу! Аналітик зазначає, що всі розуміють, що це геополітичний крок, структурна глибинна конфронтація. Хоча у поточному стані економічно Китай і США не можуть від'єднатися один від одного. Логічно було б, щоб обидві держави мали нормальні взаємовигідні відносини, однак жодна зі сторін не бажає поступатись. У результаті через протистояння може бути "зле" всій глобальній економіці.