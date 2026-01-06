Українські фермери зможуть безплатно отримати модульні зерносховища

З 5 січня агровиробники можуть подати заявки на отримання модульних зерносховищ через Державний аграрний реєстр. Програма охоплює чотири області та передбачає підтримку фермерів, які потребують додаткових потужностей для зберігання зерна.

Як фермерам отримати зерносховища?

З 5 січня в Україні розпочинається прийом заявок у Державному аграрному реєстрі на участь у програмі з надання модульних зерносховищ для сільськогосподарських виробників, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки. Ініціатива впроваджується ФАО у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства за фінансової підтримки уряду Канади.

До участі запрошують аграріїв Полтавської, Рівненської, Волинської та Житомирської областей, зареєстрованих у ДАР, які обробляють від 200 до 1 000 гектарів сільськогосподарських угідь, що фактично використовуються у виробництві в цих регіонах.

Відібрані учасники отримають модульні зерносховища місткістю по 1000 тонн кожне. Загалом програма дозволить забезпечити зберігання до 100 тисяч тонн зерна. Перевага надаватиметься виробникам жита та жінкам-фермерам.

Подати заявку можна до 31 січня 2026 року включно через Державний аграрний реєстр. Після розгляду документів відібрані заявники отримають у ДАР повідомлення з детальною інформацією щодо подальших кроків і умов надання допомоги.

Зверніть увагу! У міністерстві наголошують, що подання заявки не є гарантією отримання зерносховища, оскільки кількість модулів обмежена.

